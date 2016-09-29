Столичные кварталы реновации обеспечат бомбоубежищами

25 ноября 2017 г. Журналисты узнали, где в Москве можно спрятаться в случае ЧС и что взять с собой

Находясь в Москве, можно спастись от ЧС в местных бомбоубежищах. На курорт рассчитывать не стоит, но есть шанс остаться целым после катастрофы. Журналисты побывали в одном из таких убежищ.