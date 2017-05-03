

Губернатор Подмосковья предложил отменить археологическую экспертизу земель под предлогом "социальной напряженности" Рубрики: Областная инфраструктура





Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо, в котором излагает предложения правительства Московской области по внесению изменений в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", которые "позволят устранить излишние административные барьеры при принятии решений по инвестиционным проектам, затрагивающие объекты культурного наследия".



Так, правительство предлагает исключить из закона об объектах культурного наследия норму о проведении обязательной историко-культурной экспертизы земель до начала их освоения, признав объектами такой экспертизы только те территории, на которых уже во время проведения работ обнаружен объект, "обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического". По мнению Воробьева, требования к проведению экспертизы "являются избыточными" для ведения хозяйственной деятельности, и "финансово обременительны" для представителей малого бизнеса, а также граждан РФ, в числе которых есть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.



Воробьев полагает, что отмена нормы об обязательной экспертизе позволит снизить социальную напряженность и административные барьеры в инвестиционной и строительной деятельности. По его словам, меры по обеспечению сохранности исторических объектов в достаточной степени урегулированы п. 4 ст. 36 закона об объектах культурного наследия, который обязывает застройщика приостановить работы в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.



Один из авторов закона об объектах культурного наследия, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев пояснил, что документ принимался с учетом норм Европейской конвенции об охране археологического наследия. По его словам, консультации с археологами при ведении строительных работ обязательны во всех странах, в России же охрана памятников культуры началась очень поздно, они, как правило, не зарегистрированы и часто обнаруживаются именно во время проведения экспертизы. Ковалев предположил, что инициатива губернатора Подмосковья родилась "под давлением коммерсантов".



Как пояснила заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова, разведочные работы не нужны для территорий, которые уже обследовались ранее, или для территорий, которые являются поставленными на учет памятниками. В то же время в Московской области множество территорий, абсолютно не исследованных археологами. "Если на них начать стройку без предварительного обследования, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора", - заявляет эксперт. Кроме того, внесение изменений в законодательство создаст дополнительные проблемы и для строителей: если, к примеру, на трассе автодороги обнаружат неучтенное кладбище, стройку придется останавливать, а проект - согласовывать заново. Кроме того, необходимость археологических исследований перед освоением земель связана с тем, что в России отсутствует полная археологическая карта, и археологическая разведка проведена лишь на некоторых территориях, включая Москву. При этом за последние 20 лет строители ни разу не обращались в Институт археологии с сообщением о ценных находках.



Инициатива подмосковного правительства заставляет насторожиться, в особенности на фоне многочисленных проектов застройки исторических зон Подмосковья. Так, в июне прошлого года в вынесенном на публичные слушания проекте застройки Звенигорода



26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего из перечня выявленных объектов культурного наследия Губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона предлагают внести изменения в законодательство РФ, отказавшись от обязательной историко-культурной экспертизы земель перед их освоением Соответствующее письмо направлено в Министерство культуры РФ. Эксперты опасаются, что изменение законодательства приведет к гибели ценных археологических объектов, пишет "Коммерсант" Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо, в котором излагает предложения правительства Московской области по внесению изменений в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", которые "позволят устранить излишние административные барьеры при принятии решений по инвестиционным проектам, затрагивающие объекты культурного наследия".Так, правительство предлагает исключить из закона об объектах культурного наследия норму о проведении обязательной историко-культурной экспертизы земель до начала их освоения, признав объектами такой экспертизы только те территории, на которых уже во время проведения работ обнаружен объект, "обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического". По мнению Воробьева, требования к проведению экспертизы "являются избыточными" для ведения хозяйственной деятельности, и "финансово обременительны" для представителей малого бизнеса, а также граждан РФ, в числе которых есть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.Воробьев полагает, что отмена нормы об обязательной экспертизе позволит снизить социальную напряженность и административные барьеры в инвестиционной и строительной деятельности. По его словам, меры по обеспечению сохранности исторических объектов в достаточной степени урегулированы п. 4 ст. 36 закона об объектах культурного наследия, который обязывает застройщика приостановить работы в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.Один из авторов закона об объектах культурного наследия, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев пояснил, что документ принимался с учетом норм Европейской конвенции об охране археологического наследия. По его словам, консультации с археологами при ведении строительных работ обязательны во всех странах, в России же охрана памятников культуры началась очень поздно, они, как правило, не зарегистрированы и часто обнаруживаются именно во время проведения экспертизы. Ковалев предположил, что инициатива губернатора Подмосковья родилась "под давлением коммерсантов".Как пояснила заместитель директора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова, разведочные работы не нужны для территорий, которые уже обследовались ранее, или для территорий, которые являются поставленными на учет памятниками. В то же время в Московской области множество территорий, абсолютно не исследованных археологами. "Если на них начать стройку без предварительного обследования, многие ценные археологические объекты будут разрушены ковшом экскаватора", - заявляет эксперт. Кроме того, внесение изменений в законодательство создаст дополнительные проблемы и для строителей: если, к примеру, на трассе автодороги обнаружат неучтенное кладбище, стройку придется останавливать, а проект - согласовывать заново. Кроме того, необходимость археологических исследований перед освоением земель связана с тем, что в России отсутствует полная археологическая карта, и археологическая разведка проведена лишь на некоторых территориях, включая Москву. При этом за последние 20 лет строители ни разу не обращались в Институт археологии с сообщением о ценных находках.Инициатива подмосковного правительства заставляет насторожиться, в особенности на фоне многочисленных проектов застройки исторических зон Подмосковья. Так, в июне прошлого года в вынесенном на публичные слушания проекте застройки Звенигорода не оказалось раздела , посвященного историко-культурному наследию. На сопутствующие карты не нанесены около полусотни памятники археологии, а на их месте обозначены районы застройки. При этом проект зон охраны объектов культурного наследия, разработанный для Звенигорода еще в 2013 году, до сих пор не утвержден областным правительством, а вместо полноценных зон охраны в проекте ПЗЗ значатся лишь небольшие защитные зоны. Сообщалось, что проект содержит множество грубых ошибок и фактически легализует незаконный захват земель.26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего из перечня выявленных объектов культурного наследия парковый комплекс усадьбы в Опалихе . Основанием послужила экспертиза, выполненная по заказу ЗАО "Сити-XXI век" – собственника земельного участка в границах парка, где планируется застройка. По словам защитников парка, автор документа откровенно подтасовывает факты, подменяет слово "парк" иными терминами, а также бездоказательно утверждает, что на месте парка был создан некий питомник деревьев, не представляющий архитектурно-художественной ценности. В экспертизе также постоянно повторяется, что усадебные пруды были "вновь созданы", "восстановлены", или "полностью реконструированы" в советский период, а потому "не могут считаться аутентичными". А на историческом Молодинском поле собираются построить логистический комплекс



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 июня 2017 г. Историческую часть Звенигорода собираются застроить жильем

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