Госдума озаботилась законностью работы полигона "Ядрово" и причинами недомоганий у жителей Волоколамска

Госдума поручила комитетам по охране здоровья, экологии и охране окружающей среды запросить у Генеральной прокуратуры и ряда других ответственных ведомств информацию о законности размещения полигона бытовых отходов "Ядрово" и влияния его на здоровье граждан. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
Парламентарии просят предоставить сведения о причинах ухудшения здоровья граждан, законности размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов "Ядрово". Также Госдума просит информировать о результатах проверок, проводимых надзорными органами в связи с произошедшим инцидентом, и принятых мерах. Запросы поручено направить также в Министерство здравоохранения РФ, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и в правительство Московской области.
Между тем количество машин с мусором, которым разрешен въезд на полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе, сокращено до 80, сообщил зампред правительства Московской области Александр Чупраков. "Сейчас на полигон едет не более 80 машин, там установлена система видеоконтроля
. Соответственно, 81 машина пройти уже не может", - сказал Чупраков журналистам после совещания с представителями голландской компании, которая выбрана для установки системы дегазации на полигоне. Таким образом, объемы ввозимых на полигон отходов уменьшены в два раза.
Кроме того, Чупраков заявил, что власти Московской области приняли решение закрыть старую часть полигона до 14 апреля. Новая часть свалки до этого времени принимать отходы также не будет. Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть полигона будет закрыта в ближайшее время, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента
. Новый сегмент свалки откроется 24 марта и будет работать как минимум до 2030 года.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова накануне заявила о необходимости провести независимую экспертизу
состояния воздуха на полигоне, встретившись с представительницей инициативной группы по полигону "Ядрово". Омбудсмен заверила, что держит "эту резонансную ситуацию" на личном контроле и находится в постоянном контакте как с инициативной группой, так и с властями Подмосковья. А депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она попросила Генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить законность работы полигона "Ядрово" и оценить действия региональных чиновников.