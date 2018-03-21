Главу страдающего от свалки Волоколамского района все-таки отправили в отставку. Его преемник начал "жестко"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, сообщает в Telegram пресс-служба главы региона и правительства Подмосковья.
"Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области - Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы городского округа Лосино-Петровский", - говорится в сообщении.
Новый глава района первым делом призвал наказать виновных в ситуации с полигоном "Ядрово". "Моя основная задача - в течение короткого времени навести здесь порядок. Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему - этот полигон", - сказал Вихарев, слова которого приводятся в Telegram-канале.
Он отметил, что в первую очередь надо разобраться с "этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны". Вихарев пообещал наложить большие штрафы на оператора свалки, а деньги направить на развитие Волоколамского района.
Ранее в пятницу несколько СМИ сообщили о возможной отставке Гаврилова в связи с накалившейся ситуацией вокруг полигона "Ядрово". Сам чиновник опровергал эту информацию.
Глава района приезжал к митингующим вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. С их появлением напряженная обстановка накалилась, жители схватили Гаврилова, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге чиновник вырвался и убежал в здание больницы.
Евгений Гаврилов пришел в администрацию Волоколамского района в декабре 2013 года, заняв должность первого заместителя главы администрации. В апреле 2014 года был избран главой района. До этого работал в администрациях Сергиево-Посадского и Рузского районов Подмосковья.
Новый руководитель Волоколамского района Андрей Вихарев - уроженец Кировской области. Окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности "менеджмент и юриспруденция". Пост главы городского округа Лосино-Петровский занимает с декабря 2014 года.
Ситуация вокруг полигона "Ядрово" обострилась в начале марта, когда жители Волоколамска провели массовый митинг с требованием закрыть свалку. Люди жалуются на плохое самочувствие, обострение хронических и системных заболеваний, аллергии. В городе выросли продажи лекарств от отравлений, головной боли, рвоты и диареи.
В ночь на 21 марта в "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, что впоследствии объяснили резкими перепадами атмосферного давления. Утром и днем десятки детей поступили в больницу с жалобами на недомогание. За два дня к медикам обратилось около 150 детей, шестеро были госпитализированы.
В областном Минздраве заявили, что связи между выбросами на полигоне и плохим самочувствием детей нет, результаты анализов не подтвердили наличие "мощной интоксикации". Официальные данные экологического мониторинга не подтверждают наличие вредных выбросов со свалки, а с неприятным запахом власти обещают разобраться до 15 июня. При этом закрывать свалку не планируется.
Сейчас там работают аэрозольные пушки, борющиеся с неприятным запахом. Также на полигоне ведется круглосуточный мониторинг состояния воздуха. Бригада специалистов готова оперативно устранить возможный разлом, через который выходит свалочный газ, сообщил в пятницу зампред правительства Московской области Александр Чупраков.
Мониторинг и работа пушек продолжатся до 15 июня - к этому сроку должна закончиться установка системы дегазации. Ранее сообщалось, что пушки проработают две недели. Власти также перенесли сроки закрытия старой части полигона: это планировалось сделать уже в субботу, 24 марта, однако, по словам Чупракова, старую часть закроют 14 апреля. Новая часть свалки до этого времени принимать отходы также не будет.
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