Главу страдающего от свалки Волоколамского района все-таки отправили в отставку. Его преемник начал "жестко"

23 марта 2018 г. СМИ сообщили о скорой отставке главы Волоколамского района, побитого жителями из-за свалки "Ядрово"

Несколько изданий со ссылкой на источники в подмосковном правительстве или близкие к нему сообщили, что Евгения Гаврилова уже сегодня могут отправить в отставку из-за событий на свалке "Ядрово". Сам чиновник эту информацию опроверг.