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Главу страдающего от свалки Волоколамского района все-таки отправили в отставку. Его преемник начал "жестко"
23 марта 2018 г. | Время публикации 17:23 | Последние изменения 18:28
Рубрики: Общество  
 
Евгений Гаврилов | Volok Media / YouTube
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, сообщает в Telegram пресс-служба главы региона и правительства Подмосковья.

"Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области - Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы городского округа Лосино-Петровский", - говорится в сообщении.

Новый глава района первым делом призвал наказать виновных в ситуации с полигоном "Ядрово". "Моя основная задача - в течение короткого времени навести здесь порядок. Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему - этот полигон", - сказал Вихарев, слова которого приводятся в Telegram-канале.

Он отметил, что в первую очередь надо разобраться с "этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны". Вихарев пообещал наложить большие штрафы на оператора свалки, а деньги направить на развитие Волоколамского района.

Ранее в пятницу несколько СМИ сообщили о возможной отставке Гаврилова в связи с накалившейся ситуацией вокруг полигона "Ядрово". Сам чиновник опровергал эту информацию.

21 марта жители "помяли" Гаврилова на стихийном митинге возле центральной районной больницы Волоколамска, куда после ночных выбросов со свалки "Ядрово" массово приводили детей с недомоганиями.

Глава района приезжал к митингующим вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. С их появлением напряженная обстановка накалилась, жители схватили Гаврилова, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге чиновник вырвался и убежал в здание больницы.



Евгений Гаврилов пришел в администрацию Волоколамского района в декабре 2013 года, заняв должность первого заместителя главы администрации. В апреле 2014 года был избран главой района. До этого работал в администрациях Сергиево-Посадского и Рузского районов Подмосковья.

Новый руководитель Волоколамского района Андрей Вихарев - уроженец Кировской области. Окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности "менеджмент и юриспруденция". Пост главы городского округа Лосино-Петровский занимает с декабря 2014 года.

Ситуация вокруг полигона "Ядрово" обострилась в начале марта, когда жители Волоколамска провели массовый митинг с требованием закрыть свалку. Люди жалуются на плохое самочувствие, обострение хронических и системных заболеваний, аллергии. В городе выросли продажи лекарств от отравлений, головной боли, рвоты и диареи.

В ночь на 21 марта в "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, что впоследствии объяснили резкими перепадами атмосферного давления. Утром и днем десятки детей поступили в больницу с жалобами на недомогание. За два дня к медикам обратилось около 150 детей, шестеро были госпитализированы.

В областном Минздраве заявили, что связи между выбросами на полигоне и плохим самочувствием детей нет, результаты анализов не подтвердили наличие "мощной интоксикации". Официальные данные экологического мониторинга не подтверждают наличие вредных выбросов со свалки, а с неприятным запахом власти обещают разобраться до 15 июня. При этом закрывать свалку не планируется.

Сейчас там работают аэрозольные пушки, борющиеся с неприятным запахом. Также на полигоне ведется круглосуточный мониторинг состояния воздуха. Бригада специалистов готова оперативно устранить возможный разлом, через который выходит свалочный газ, сообщил в пятницу зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

Мониторинг и работа пушек продолжатся до 15 июня - к этому сроку должна закончиться установка системы дегазации. Ранее сообщалось, что пушки проработают две недели. Власти также перенесли сроки закрытия старой части полигона: это планировалось сделать уже в субботу, 24 марта, однако, по словам Чупракова, старую часть закроют 14 апреля. Новая часть свалки до этого времени принимать отходы также не будет.
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