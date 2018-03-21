СМИ сообщили о скорой отставке главы Волоколамского района, побитого жителями из-за свалки "Ядрово"

21 марта 2018 г. Митингующие в Волоколамске напали на главу района и губернатора Воробьева из-за выбросов свалочного газа в "Ядрово"

Инцидент произошел на стихийном митинге около Центральной районной больницы в Волоколамске, где днем обследовались более 50 детей с признаками отравления. Жители считают причиной недомогания школьников выбросы со свалки "Ядрово".