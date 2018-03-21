СМИ сообщили о скорой отставке главы Волоколамского района, побитого жителями из-за свалки "Ядрово"

Несколько СМИ сообщили в пятницу о возможной или уже случившейся отставке главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Как пишет "ФедералПресс" со ссылкой на источник, близкий к правительству Подмосковья, ожидается, что решение будет принято уже сегодня.
По данным газеты "Новые известия", которая ссылается на источник в областном правительстве, это связано с ситуацией вокруг полигона "Ядрово". Преемником Гаврилова может стать глава другого подмосковного района, отмечает издание.
Телеканал RTVI сообщает, что Гаврилова уже отправили в отставку, и ссылается на администрацию города. "Никакой информации на эту тему у нас нет, Евгений Васильевич находится на заседании штаба", - сказали "Коммерсанту" в приемной главы Волоколамского района.
Сам чиновник опроверг информацию о своей отставке. "Данную информацию не подтверждаю", - сказал Гаврилов РБК. В пресс-службе губернатора Московской области изданию не смогли дать оперативный комментарий.
Глава района приезжал к митингующим вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. С их появлением напряженная обстановка накалилась, жители схватили Гаврилова, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге чиновник вырвался и убежал в здание больницы.
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