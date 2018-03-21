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СМИ сообщили о скорой отставке главы Волоколамского района, побитого жителями из-за свалки "Ядрово"
23 марта 2018 г. | Время публикации 14:51 | Последние изменения 15:12
Рубрики: Общество  
 
Евгений Гаврилов | Volok Media / YouTube
Несколько СМИ сообщили в пятницу о возможной или уже случившейся отставке главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Как пишет "ФедералПресс" со ссылкой на источник, близкий к правительству Подмосковья, ожидается, что решение будет принято уже сегодня.

По данным газеты "Новые известия", которая ссылается на источник в областном правительстве, это связано с ситуацией вокруг полигона "Ядрово". Преемником Гаврилова может стать глава другого подмосковного района, отмечает издание.

Телеканал RTVI сообщает, что Гаврилова уже отправили в отставку, и ссылается на администрацию города. "Никакой информации на эту тему у нас нет, Евгений Васильевич находится на заседании штаба", - сказали "Коммерсанту" в приемной главы Волоколамского района.

Сам чиновник опроверг информацию о своей отставке. "Данную информацию не подтверждаю", - сказал Гаврилов РБК. В пресс-службе губернатора Московской области изданию не смогли дать оперативный комментарий.

Напомним, 21 марта жители "помяли" Гаврилова на стихийном митинге возле центральной районной больницы Волоколамска, куда после ночных выбросов со свалки "Ядрово" массово приводили детей с недмоганиями.

Глава района приезжал к митингующим вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. С их появлением напряженная обстановка накалилась, жители схватили Гаврилова, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге чиновник вырвался и убежал в здание больницы.

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