Лидер КПРФ не исключил выдвижения Грудинина в губернаторы Московской области

Бывший кандидат в президенты от КПРФ, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин может побороться и за пост губернатора Московской области в сентябре. Коммунисты примут решение о претенденте после подведения итогов президентской кампании, сообщил радиостанции "Говорит Москва"
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Мы относимся к выборам серьезно, поэтому посмотрим. Павел Николаевич - один из самых ярких и сильных политиков. Как показала практика, за три месяца его поддержка выросла во всей стране", - сказал Зюганов. Он назвал Грудинина политиком "республиканского масштаба", и отметил, что "по своему Ленинскому огромному району" Подмосковья Грудинин получил более 31% голосов.
Ранее Зюганов рассказывал, что на участке N 1305, расположенном в "родном" совхозе Грудинина, кандидат от компартии одержал победу
над лидером президентской гонки Владимиром Путиным, набрав 55 процентов голосов. При этом на участок, по словам лидера КПРФ, "дополнительно власти привезли 611 человек, чтобы сломать результаты голосования".
На брифинге вечером 18 марта Зюганов уклонился от ответа на вопросы о возможном выдвижении Грудинина кандидатом в губернаторы Московской области. "Это преждевременный вопрос, потому что, я считаю, что он готовый кандидат в премьер-министры, и программа готова, и мы можем назвать ключевых министров", - сказал тогда Зюганов (цитата по ТАСС).
Согласно окончательным данным
Центральной избирательной комиссии РФ, Грудинина на президентских выборах поддержали 11,77 процентов избирателей. Таким образом, он занял второе место после Путина, набравшего 76,69 процентов голосов.
Слухи о том, что Павел Грудинин претендует на кресло главы Подмосковья, муссировались в прессе еще в прошлом году. Так, издание "ФедералПресс"
со ссылкой на "заслуживающий доверия источник" писало, что Грудинин согласился участвовать в президентских выборах при условии последующего участия в региональных выборах.
Грудинин также не раз критиковал
нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьева, при котором в регионе усугубилась мусорная проблема
. В частности, директор совхоза имени Ленина обращал внимание, что Воробьев "на пиар
тратит 5 миллиардов, а на экологию не тратит практически ничего". Слова Грудинина о том, что главу Подмосковья нужно отправить в отставку, были встречены аплодисментами.
Еще одним "доказательством" того, что Грудинин будет бороться за пост губернатора Подмосковья, стал ролик
, опубликованный незадолго до выборов в Instagram пользователя, назвавшегося наблюдателем в штабе кандидата от КПРФ. Автор видео показал листовки с портретом Грудинина и надписями "Грудинин - наш губернатор", "Гордость России - опора Подмосковья", а также "КПРФ 09.09.18 Подмосковье выбирает". Впрочем, многие блогеры сочли это фейком и вбросом.