NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
марта
pda
Поиск
Архив

Артефакты XV века обнаружены при раскопках на Космодамианской набережной
23 марта 2018 г. | Время публикации 08:55
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В результате раскопок на Космодамианской набережной археологи обнаружили 140 артефактов. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, археологические раскопки по адресу: Космодамианская набережная, дом 22, строения 1 и 1а ведутся в связи с предстоящей застройкой территории.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, здание, которое планируется построить, будет расположено в зоне охраняемого культурного слоя объектов археологического наследия "Садовническая слобода XVI–XVII веков" и "Земляной город XVI–XVII веков". Как выяснили эксперты компании-застройщика совместно с археологами, ранее на данной территории располагался некрополь церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках. Сама церковь была снесена в 1930-е годы.

При раскопках были обнаружены разрозненные захоронения и множество находок, большинство которых относятся к XVI — началу XX века. Однако в их числе есть и более ранние, например медная монета XV века из Твери. Она могла попасть сюда случайно, еще до заложения некрополя церкви. Археологические работы начались еще в теплое время года и не прекращались зимой: для археологов были возведены закрытые павильоны с искусственным обогревом, в которых работы по исследованию некрополя были продолжены.

Подобные находки в столице не редкость: так, в начале прошлого года при археологических работах в южной части парка "Зарядье" нашли медальон XVI века, украшенный геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. в восточной части парка были найдены медные монеты XVIII–XIX веков, а на Петровском бульваре - клад XVIII века из 12 медных монет, "припрятанный" на повседневные траты. Еще один клад обнаружили внутри полой костяной шахматной фигуры слона, которую датируют серединой XVI века. А в феврале нынешнего года при раскопках на Остоженке обнаружили мундирную пуговицу XVIII века с изображением мальтийского креста.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена нашли во время раскопок на Остоженке
1 февраля 2018 г.
Пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена нашли во время раскопок на Остоженке
Мундиры с символикой Мальтийского ордена в России носили с 1799-го по 1803 год, после чего они были упразднены: это делает находку весьма ценной. Среди других находок - красные печные изразцы и ременный наконечник XVI-XVII веков.
10 мая 2017 г.
30 января 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.03.2018   10:12
6
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 23 марта 2018 г. // Последняя новость 10:14
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>