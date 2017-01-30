Артефакты XV века обнаружены при раскопках на Космодамианской набережной

1 февраля 2018 г. Пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена нашли во время раскопок на Остоженке

Мундиры с символикой Мальтийского ордена в России носили с 1799-го по 1803 год, после чего они были упразднены: это делает находку весьма ценной. Среди других находок - красные печные изразцы и ременный наконечник XVI-XVII веков.