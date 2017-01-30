Артефакты XV века обнаружены при раскопках на Космодамианской набережной

В результате раскопок на Космодамианской набережной археологи обнаружили 140 артефактов. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы
, археологические раскопки по адресу: Космодамианская набережная, дом 22, строения 1 и 1а ведутся в связи с предстоящей застройкой территории.
Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, здание, которое планируется построить, будет расположено в зоне охраняемого культурного слоя объектов археологического наследия "Садовническая слобода XVI–XVII веков" и "Земляной город XVI–XVII веков". Как выяснили эксперты компании-застройщика совместно с археологами, ранее на данной территории располагался некрополь церкви Космы и Дамиана в Нижних Садовниках. Сама церковь была снесена в 1930-е годы.
При раскопках были обнаружены разрозненные захоронения и множество находок, большинство которых относятся к XVI — началу XX века. Однако в их числе есть и более ранние, например медная монета XV века из Твери. Она могла попасть сюда случайно, еще до заложения некрополя церкви. Археологические работы начались еще в теплое время года и не прекращались зимой: для археологов были возведены закрытые павильоны с искусственным обогревом, в которых работы по исследованию некрополя были продолжены.
Подобные находки в столице не редкость: так, в начале прошлого года при археологических работах в южной части парка "Зарядье" нашли медальон XVI века
, украшенный геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. в восточной части парка были найдены медные монеты XVIII–XIX веков, а на Петровском бульваре - клад XVIII века из 12 медных монет, "припрятанный" на повседневные траты. Еще один клад обнаружили внутри полой костяной шахматной фигуры слона
, которую датируют серединой XVI века. А в феврале нынешнего года при раскопках на Остоженке обнаружили мундирную пуговицу XVIII века с изображением мальтийского креста
.