

Три конечные станции Таганско-Краснопресненской линии закроют на неделю Рубрики: Метрополитен

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Всего планируется раздать 5 тысяч листовок: водителям рекомендуется заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы - до 6:30 и после 21:30. От закрытых станций метро будут организованы обособленные выделенные полосы и бесплатные автобусы "КМ1" и "КМ2" с минимальными интервалами движения. Для перевозки пассажиров запустят более 100 дополнительных автобусов. Более 100 работников ГКУ "Организатор перевозок" помогут пассажирам сориентироваться и найти остановку альтернативного транспорта на станциях метро "Кузьминки", "Жулебино", "Выхино", "Лермонтовский проспект" и "Котельники".



Регулярные маршруты автобусов будут перевозить пассажиров до станции "Кузьминки", а не до станции "Котельники", как это было ранее. Все маршруты, имеющие промежуточную остановку у метро "Котельники", сохраняют прежний путь следования. Посадка в автобусы пригородных маршрутов будет осуществляться на дублере Волгоградского проспекта возле ТЦ "Будапешт", маршрутов номер 348 и 324 - возле ресторана McDonald's. Совершить посадку в автобусы междугородных маршрутов пассажиры смогут на площадке возле площади Славы, а остановка для высадки будет производиться на Волгоградском проспекте в направлении центра города.



"Для удобства пассажиров остановочные павильоны организованы рядом со станциями метро и оснащены информационными указателями с номерами маршрутов. Посадка на автобусы у метро "Кузьминки" будет равномерно распределена между остановочными пунктами. Информация о местах остановки и посадки на автобусы размещена в салонах транспортных средств, памятки для пассажиров можно взять у водителей областных перевозчиков", - пояснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Напомним, с 24-го по 30 марта станции метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии ГКУ "Центр организации дорожного движения" совместно с ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) начали работу по раздаче листовок для водителей вблизи станций метро "Выхино" и "Кузьминки" в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро с 24-го по 30 марта. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ЦОДД.Всего планируется раздать 5 тысяч листовок: водителям рекомендуется заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы - до 6:30 и после 21:30. От закрытых станций метро будут организованы обособленные выделенные полосы и бесплатные автобусы "КМ1" и "КМ2" с минимальными интервалами движения. Для перевозки пассажиров запустят более 100 дополнительных автобусов. Более 100 работников ГКУ "Организатор перевозок" помогут пассажирам сориентироваться и найти остановку альтернативного транспорта на станциях метро "Кузьминки", "Жулебино", "Выхино", "Лермонтовский проспект" и "Котельники".Регулярные маршруты автобусов будут перевозить пассажиров до станции "Кузьминки", а не до станции "Котельники", как это было ранее. Все маршруты, имеющие промежуточную остановку у метро "Котельники", сохраняют прежний путь следования. Посадка в автобусы пригородных маршрутов будет осуществляться на дублере Волгоградского проспекта возле ТЦ "Будапешт", маршрутов номер 348 и 324 - возле ресторана McDonald's. Совершить посадку в автобусы междугородных маршрутов пассажиры смогут на площадке возле площади Славы, а остановка для высадки будет производиться на Волгоградском проспекте в направлении центра города."Для удобства пассажиров остановочные павильоны организованы рядом со станциями метро и оснащены информационными указателями с номерами маршрутов. Посадка на автобусы у метро "Кузьминки" будет равномерно распределена между остановочными пунктами. Информация о местах остановки и посадки на автобусы размещена в салонах транспортных средств, памятки для пассажиров можно взять у водителей областных перевозчиков", - пояснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Напомним, с 24-го по 30 марта станции метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты для строительства Кожуховской линии подземки. В связи с этим в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения автотранспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Изменения в схеме движения будут действовать с 23-го по 31 марта. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 марта 2018 г. Станции метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закроют на неделю

С 24-го по 30 марта включительно поезда будут следовать от "Планерной" до "Выхино" и обратно. Для пассажиров запустят бесплатные автобусы. Для снижения нагрузки на метро пригородные электрички будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки.



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