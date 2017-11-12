Столичные власти пообещали не допустить "ада" после пятничного матча Россия - Бразилия в "Лужниках"

22 марта 2018 г. Болельщикам матча с Бразилией в "Лужниках" 23 марта обеспечат бесплатный проезд на шаттлах и метро

23 марта власти обеспечат бесплатные шаттлы от стадиона "Лужники" для болельщиков матча Россия - Бразилия, а также бесплатный проезд с прилегающих к стадиону станций метро "Фрунзенская", "Спортивная" и МЦК "Лужники".