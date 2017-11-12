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Столичные власти пообещали не допустить "ада" после пятничного матча Россия - Бразилия в "Лужниках"
23 марта 2018 г. | Время публикации 16:45 | Последние изменения 17:36
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
© РИА Новости / Антон Денисов
Московские власти обещают не допустить проблем с выходом болельщиков после пятничного матча Россия - Бразилия в "Лужниках". Это второй тестовый матч на главной футбольной арене столицы перед чемпионатом мира, и его организация, как ожидается, будет максимально близкой к генеральной репетиции мундиаля. Первая игра мирового уровня прошла в "Лужниках" осенью прошлого года и запомнилась провальной организацией.

"Мы провели серьезную работу над ошибками, подготовили комплексный план выхода из стадиона", - заявил "Ведомостям" руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев. По его словам, время выхода с самой арены не превысит 10-15 минут.

Болельщикам раздадут бейджи со схемой выхода со стадиона и информацией о ближайших остановках транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента спорта и туризма города Москвы. Для каждого сектора бейдж будет уникальным, их раздадут зрителям при входе на стадион. Кроме того, болельщикам будут помогать около 600 волонтеров.

Необходимая информация о том, как пройти к ближайшим станциям метро, главным улицам, кассам, камерам хранения, павильонам, въездам и другой инфраструктуре, будет указана на 19 информационных стелах. Для выхода болельщиков задействуют дополнительные выходы со стадиона и обновленный вестибюль станции метро "Спортивная".

Зрителей вывезут со стадиона на бесплатных шаттлах, а проезд со станций метро "Фрунзенская", "Спортивная" и МЦК "Лужники" по паспорту болельщика будет бесплатным. "Будет применена схема управления потоками транспорта, которая будет максимально близка к условиям чемпионата мира - это, пожалуй, самое главное. Этот матч можно назвать максимально близким к генеральной репетиции чемпионата мира в организационном плане, посмотрим, будут ли еще матчи на этом стадионе", - отметил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Товарищеский матч сборных России и Бразилии начнется в 19:00. В Хамовниках на три дня ограничено движение на большинстве улиц, для местных жителей введен пропускной режим. Такие же ограничения будут действовать и во время чемпионата мира по футболу.

Напомним, 11 ноября 2017 года после матча сборных России и Аргентины в "Лужниках" образовалась давка. 80-тысячную толпу болельщиков пустили по узкому коридору между кордонами полиции до ближайшей станции метро "Спортивная". Люди шли в медленно продвигавшемся потоке по морозу около часа, и оказалось, что "Спортивная", где тогда шел ремонт, не может справиться с таким наплывом пассажиров. Людей погнали пешком до "Фрунзенской", а оттуда - до "Парка культуры".

Выйти с самого стадиона также оказалось проблематично: пока рассасывалась толпа снаружи, выходы с трибун перекрыли примерно на 40 минут. Полицейские в оцеплении, по рассказам болельщиков, вели себя "неадекватно жестко". В мэрии потом заявили, что безопасность зрителей была обеспечена "на достойном уровне", а часть вины за давку возложили на самих болельщиков, которые "предпочитали стоять в очереди" к ближайшей станции метро.
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