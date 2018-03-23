NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
марта
pda
Поиск
Архив

В выходные в столичном регионе немного потеплеет
23 марта 2018 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 20:11
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В выходные в столице потеплеет, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 24 марта, ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура в Москве минус 3 - минус 5, по области до минус 8 градусов, ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области от минус 3 до плюс 2, ветер северный и северо-западный, 4-9 метров в секунду. Местами гололедица.

В воскресенье, 25 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве минус 8 - минус 10, по области до минус 13 градусов, днем в Москве плюс 2 - плюс 4, по области от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.03.2018   23:22
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 23 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>