В выходные в столичном регионе немного потеплеет Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 24 марта, ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура в Москве минус 3 - минус 5, по области до минус 8 градусов, ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области от минус 3 до плюс 2, ветер северный и северо-западный, 4-9 метров в секунду. Местами гололедица.



В воскресенье, 25 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве минус 8 - минус 10, по области до минус 13 градусов, днем в Москве плюс 2 - плюс 4, по области от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица. В выходные в столице потеплеет, сообщает Гидрометцентр России . В, 24 марта, ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура в Москве минус 3 - минус 5, по области до минус 8 градусов, ветер западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области от минус 3 до плюс 2, ветер северный и северо-западный, 4-9 метров в секунду. Местами гололедица., 25 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве минус 8 - минус 10, по области до минус 13 градусов, днем в Москве плюс 2 - плюс 4, по области от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.



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