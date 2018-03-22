В Волоколамском регионе продолжает ощущаться запах со свалки "Ядрово"

В МЧС вновь заявили, что в воздухе Волоколамска не обнаружено превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Однако, как сообщает корреспондент РИА "Новости"
, запах чувствуется на подъезде к городу, но не в самом городе.
Ранее представитель МЧС сообщил, что с пятницы на полигоне работает уже третья по счету мобильная лаборатория МЧС России. Речь идет о лаборатории Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". "В течение суток лабораториями МЧС и Роспотребнадзора проводились замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, у свалки установили станцию фото- и видеофиксации для контроля за въезжающими машинами. "Приборы на станции не только заметят въезжающие автомобили, но и распознают их номера. Так будет проще установить собственников машин", — отметил глава министерства Московской области Игорь Тресков. А на самом полигоне пообещали установить специальные аэрозольные пушки
, нейтрализующие неприятный запах. На площади у администрации муниципалитета заработал мобильный пункт оповещения о состоянии воздуха в Волоколамском районе. Данные о качестве воздуха также планируется выводить бегущей строкой на фасады трех торговых центров Волоколамска.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала провести комплексную независимую экспертизу
состояния воздуха на полигоне, сославшись на то, что в российском законодательстве нет норм концентрации опасных веществ. А депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить законность работы полигона "Ядрово" и оценить действия региональных чиновников.