Бесплатные билеты на концерты в "Олимпийском" для молодых избирателей продают на сайтах объявлений

На сайтах частных объявлений "Юла" и Avito появились объявления о продаже билетов на концерты Димы Билана, Полины Гагариной, Егора Крида и других артистов в спорткомплексе "Олимпийский". Стоимость билетов на сайте "Юла"
начинается от 300 рублей и достигает 5 тысяч рублей за штуку. Билеты на сайте Avito
стоят от 200 до 15 тысяч рублей. Как отмечает The Village
, в первый день появления билетов в продаже пользователи купили каждый восьмой лот.
По данным портала "Открытые медиа"
, аренда спорткомплекса стоит 2-3 миллиона рублей в день, таким образом, общие затраты на проведение концерта в этом зале составляют от 15 до 30 миллионов рублей. Сообщалось, что аренду "Олимпийского", свет и охрану концертов, оплатит Мосгоризбирком, а артисты будут выступать бесплатно. Рекламу, печать билетов и их распространение, оплатят продюсеры, работающие с правительством Москвы и корпорацией "Ростех".Билеты на концерты
под общим названием "Зачем молчать, когда есть голос" бесплатно раздавали 18 марта на избирательных участках всем москвичам младше 25 лет, которые в первый раз выбирали президента страны. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что молодых избирателей не впервые поощряют билетами на концерты в Москве. В 2016 году, когда проходили выборы в Госдуму, им раздавали приглашения на концерт популярных исполнителей, который проводился в тот же вечер на Поклонной горе.