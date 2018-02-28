Бесплатные билеты на концерты в "Олимпийском" для молодых избирателей продают на сайтах объявлений

28 февраля 2018 г. Молодых избирателей решили привлечь на выборы бесплатными билетами на концерт подопечных Тимати

Флаеры получат молодые люди, впервые голосующие на выборах президента в Москве, независимо от места прописки. Концерты в "Олимпийском" пройдут с 22-го по 24 марта. Их полностью оплатит Мосгоризбирком, сумма не называется. Неизвестен и точный состав исполнителей.