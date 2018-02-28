NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
марта
pda
Поиск
Архив

Бесплатные билеты на концерты в "Олимпийском" для молодых избирателей продают на сайтах объявлений
23 марта 2018 г. | Время публикации 14:26 | Последние изменения 14:54
Рубрики: Общество  
 
Спорткомплекс "Олимпийский" | Moscow-Live.ru
На сайтах частных объявлений "Юла" и Avito появились объявления о продаже билетов на концерты Димы Билана, Полины Гагариной, Егора Крида и других артистов в спорткомплексе "Олимпийский". Стоимость билетов на сайте "Юла" начинается от 300 рублей и достигает 5 тысяч рублей за штуку. Билеты на сайте Avito стоят от 200 до 15 тысяч рублей. Как отмечает The Village, в первый день появления билетов в продаже пользователи купили каждый восьмой лот.

По данным портала "Открытые медиа", аренда спорткомплекса стоит 2-3 миллиона рублей в день, таким образом, общие затраты на проведение концерта в этом зале составляют от 15 до 30 миллионов рублей. Сообщалось, что аренду "Олимпийского", свет и охрану концертов, оплатит Мосгоризбирком, а артисты будут выступать бесплатно. Рекламу, печать билетов и их распространение, оплатят продюсеры, работающие с правительством Москвы и корпорацией "Ростех".

Билеты на концерты под общим названием "Зачем молчать, когда есть голос" бесплатно раздавали 18 марта на избирательных участках всем москвичам младше 25 лет, которые в первый раз выбирали президента страны. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что молодых избирателей не впервые поощряют билетами на концерты в Москве. В 2016 году, когда проходили выборы в Госдуму, им раздавали приглашения на концерт популярных исполнителей, который проводился в тот же вечер на Поклонной горе.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Молодых избирателей решили привлечь на выборы бесплатными билетами на концерт подопечных Тимати
28 февраля 2018 г.
Молодых избирателей решили привлечь на выборы бесплатными билетами на концерт подопечных Тимати
Флаеры получат молодые люди, впервые голосующие на выборах президента в Москве, независимо от места прописки. Концерты в "Олимпийском" пройдут с 22-го по 24 марта. Их полностью оплатит Мосгоризбирком, сумма не называется. Неизвестен и точный состав исполнителей.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.03.2018   15:12
6
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 23 марта 2018 г. // Последняя новость 14:51
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>