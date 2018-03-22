Подавляющие запахи аэрозольные пушки будут работать на полигоне "Ядрово" в Волоколамске две недели

22 марта 2018 г. Аэрозольные пушки без химии начнут бороться с запахом полигона "Ядрово"

Пушки помогут справиться с последствиями выбросов до установки систем дегазации. Министр ЖКХ Подмосковья заверил, что применяемый в пушках препарат безвреден - это среда бактерий, которые разлагают органические соединения, вызывающие зловоние.