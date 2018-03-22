Подавляющие запахи аэрозольные пушки будут работать на полигоне "Ядрово" в Волоколамске две недели

Две аэрозольные пушки
, которые запустили накануне вечером на полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске, будут работать две недели. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Он пояснил, что через две недели нидерландские специалисты должны приступить к удалению газа из тела полигона с помощью факельной установки, передает ТАСС.
По словам Хромушина, на полигоне установили больше пушек, чем нужно. "Здесь хватило бы и одной пушки. По технологии периодичность обработки раз в неделю, а мы это будем делать два раза в день с учетом возникающих проблем", - цитирует министра "Интерфакс"
. Пушки распыляют реагент два раза в день, обработка занимает около полутора часов.
"Также реагент, который заправляется в пушки, будет использован в поливомоечных машинах. Если где-то будет разлом в полигоне, то такая машина зальет его реагентом", - рассказал Хромушин. Траектория движения аэрозольных пушек меняется в зависимости от направления ветра.
Реагент состоит из биофильных бактерий и воды в соотношении 1 к 10. Бактерии разлагают органические соединения, выделяющие неприятный запах. Бак вмещает в себя 400 литров смеси, состав немного пахнет лимоном, добавил Хромушин. Пушки начали работать минувшей ночью. По словам министра, сейчас на плато полигона запах не ощущается. Корреспондент "Интерфакса", побывавший на свалке "Ядрово" утром, сообщил, что запах не ощущался в Волоколамске и при въезде на полигон, но чувствовался на самом теле объекта.
Зампред правительства Подмосковья и спецпредставитель губернатора по проблеме "Ядрово" Александр Чупраков рассказал на встрече с жителями Волоколамска, что опасную для экологии жидкость (фильтрат), образующуюся внутри полигона, будут вывозить для очистки в Солнечногорский район.
"На старом полигоне почти озеро фильтрата. Мы договорились, что с понедельника этот фильтрат начнут вывозить на специальную станцию очистки в Солнечногорский район, где он будет очищаться и превращаться в техническую воду", - сказал Чупраков. Он добавил, что подобная система действует на самом большом полигоне бытовых отходов Московской области - "Тимохово" в Ногинском районе.
Ранее власти пообещали жестко контролировать число машин, въезжающих на полигон, а МЧС выделило более 30 сотрудников для мониторинга свалки на квадроциклах и снегоходах. По планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" закроется 24 марта, там возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Тогда же откроется новый сегмент свалки, который будет работать как минимум до 2030 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства находится в постоянном контакте с российским правительством и властями Волоколамска в связи с ситуацией вокруг "Ядрово". Он обратил внимание, что проблема полигона "застарелая и очень-очень сложная для решения". "Но это не значит, что все сидят, опустив руки, ведется очень напряженная работа", - подчеркнул представитель Кремля.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова накануне заявила о необходимости провести независимую экспертизу
состояния воздуха на полигоне. Инициативная группа жителей Волоколамска пожаловалась омбудсмену, что на свалку ежедневно приезжает около 250 машин.
Мэр Волоколамска Петр Лазарев, поддерживающий позицию жителей, в интервью радиостанции "Эхо Москвы"
рассказал, что на свалку заезжают целые "автопоезда с огромными прицепами". При этом содержимое никто не проверяет. "Ее даже не взвешивают на весах, которые установлены рядом с полигоном", - отметил Лазарев. Он не исключил, что в "Ядрово" везут не только твердые бытовые отходы, но и "какие-то более серьезные вещи".
Напомним, ситуация вокруг "Ядрово" обострилась в начале марта, когда жители Волоколамска провели массовый митинг за закрытие полигона. Люди жалуются на плохое самочувствие, обострение хронических и системных заболеваний, аллергии. В городе выросли продажи лекарств от отравлений, головной боли, рвоты и диареи, сообщают "Открытые медиа"
. Жители скупают в аптеках защитные маски и эфирные масла для их обработки. Также большим спросом пользуются активированный уголь и цитрамон.
Официальные данные экологического мониторинга не подтверждают наличие вредных выбросов со свалки, а с неприятным запахом власти обещают разобраться до 15 июня. При этом закрывать свалку не планируется. В ночь на 21 марта в "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, что впоследствии объяснили резкими перепадами атмосферного давления. Утром и днем десятки детей поступили в больницу с жалобами на недомогание. За два дня к медикам обратилось около 150 детей
, шестеро были госпитализированы.
В областном Минздраве заявили, что связи между выбросами на полигоне и плохим самочувствием детей нет, результаты анализов не подтвердили наличие "мощной интоксикации". В среду жители Волоколамска устроили стихийный митинг возле местной больницы, на место приезжали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Их встреча с жителей закончилась стычкой
: на Гаврилова напали, а Воробьева закидали снежками.