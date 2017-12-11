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Роспотребнадзор и Генпрокуратура позитивно подвели итоги декабрьской вони в Москве
23 марта 2018 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Экология  
 
МЧС России
Президентский Совет по правам человека (СПЧ) получил ответы Генеральной прокуратуры и Роспотребнадзора относительно массовых жалоб москвичей на загрязнение воздуха в черте города и в ближнем Подмосковье. Как и можно было ожидать, никаких серьезных проблем с экологической обстановкой представители ведомств не увидели. Точно также власти не видели проблем со свалкой в Волоколамске, где из-за очередного газового выброса, случившегося на этой неделе, пострадали без малого 150 детей.

В письме Роспотребнадзора утверждается, что все эпизоды массовых обращений граждан о загрязнении воздуха и наличии запахов сопровождались превышением именно сероводорода. Примечательно, что столичное управление Роспотребнадзора после декабрьской "тухлой пятницы" винило в неприятных запахах меркаптаны и их производные, а вовсе не сероводород. Затем, по неясной причине, все городские ведомства предпочли забыть про это и сфокусировали свое внимание на сероводороде с подмосковного полигона "Кучино", который и без того закрывается.

В партии "Яблоко" тогда предполагали, что чиновники таким образом решили прикрыть очередной выброс вредных веществ со скандально известного НПЗ в Капотне. Проверить эту информацию практически невозможно, поскольку на тот момент властями был перекрыт доступ к системе экомониторинга, куда поступали данные со стационарных и передвижных станций, фиксирующих выбросы загрязнений в атмосферу города. Активист Рустам Билялов увязал выбросы меркаптанов со свалкой в Печатниках, где к приезду префекта ЮВАО и журналистов резко активизировались работы. Еще одним вероятным источником запаха тухлой капусты назывались Угрешские очистные сооружения.

В полученном СПЧ ответе Роспотребнадзора также многозначительно утверждается: "Проанализировав характеристики запахов, указанных в обращениях граждан, поступавших в декабре 2017 года, можно сделать вывод о том, что причиной массовых обращений может являться наличие в воздухе веществ, характеризующихся запаховым эффектом, для которых обонятельный порог чувствительности ниже предельно-допустимой концентрации". Таким образом, неприятные запахи вызывали вещества с неприятным запахом. И, разумеется, угрозы для здоровья граждан они не представляют, заверили в ведомстве.

Генпрокуратура по итогам собственной проверки сообщила, что руководителям хозяйствующих субъектов было "внесено 5 представлений, вынесено 33 постановления о привлечении виновных юридических и должностных лиц к административной ответственности". Самый крупный из штрафов, судя по документу, составил 250 тысяч рублей - сумма сомнительной значимости для московских предприятий.

"В результате мониторинга качества атмосферного воздуха, проводимого в январе - феврале 2018 года, нарушений санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на территории востока, юго-востока города Москвы и прилегающих территорий Московской области не зафиксировано. Ситуация в сфере охраны атмосферного воздуха контролируется. Данные экологического мониторинга на постоянной основе анализируются межрайонными природоохранными прокуратурами", - благополучно завершило свой отчет надзорное ведомство.
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