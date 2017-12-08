Более половины управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензии

18 января 2018 г. Три нерадивые управляющие компании лишились лицензий в столичном регионе

Вслед за управляющей компанией, лишившейся лицензии после многочисленных жалоб жителей двух новостроек, права управлять домами лишились еще две подмосковные фирмы. Одна из них отключила лифты в трех подъездах 25-этажного дома.