Более половины управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензии

Около 500 управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензии. Как сообщил начальник Госжилинспекции столицы Олег Кичиков, которого цитирует РИА "Новости"
, в Москве на сегодняшний день насчитывается 1017 организаций, которые имеют лицензии, при этом полноценно работают лишь около 500.
"481 организация есть, они не очень активно предлагают свои услуги на рынке. От их эффективности будет зависеть их судьба. Если они в течение шести месяцев не получат ни одного дома в управление, мы их лицензии будем отзывать", — отметил Кичиков. Еще около ста управляющих компаний имеют похожие названия типа ООО "Сервис", что также не может не вызывать подозрений у проверяющих.
"Это создает неудобства жителям. Мы все их держим на контроле, им все направлены уведомление, чтобы идентификацию они произвели. Если этого не будет сделано, то выйдем с инициативой по лишению лицензии", - заявил Кичиков. В начале года лицензий лишились три управляющие компании
, не реагировавшие на жалобы жильцов в двух новостройках. Дома были сданы в эксплуатацию всего несколько лет назад, но в надзорные органы поступило более 300 жалоб на компанию, лицензию которой пришлось аннулировать через суд. Впрочем, большинство компаний предпочитают реагировать на жалобы жильцов, нежели отвечать за бездействие в суде.
Между тем ведущий юридический консультант фонда "Институт экономики города" Дмитрий Гордеев заявил, что москвичам следовало бы более активно вести себя
в управлении многоквартирными домами: многие собственники не торопятся брать на себя ответственность, так как привыкли получать все в готовом виде. По его словам, главным способом влияния на управляющую компанию остаются жалобы, тогда как в идеале собственники должны проводить собрания каждый год и самостоятельно решать, сколько они готовы тратить на обслуживание своего дома. "У них нет стимула собираться и что-то решать. Куда проще пожаловаться "на деревню дедушке" и удовлетворенно вздохнуть, глядя, как проверяющие вынесли предписание вашей управляющей организации", - заявил эксперт.