

Участок Филевской линии метро закроют на выходные из-за ремонта путей Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Уточняется, что 26 и 27 мая будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции "Киевская" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до станций "Международная" или "Александровский сад". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая.



На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



Участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт 26 и 27 мая из-за ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. Об этом сообщается на сайте ГУП "Московский метрополитен".Уточняется, что 26 и 27 мая будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а со станции "Киевская" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до станций "Международная" или "Александровский сад". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая.На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



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