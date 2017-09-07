Еще пять домов подготовлены к заселению по столичной программе реновации

21 апреля 2018 г. Москвичи сегодня выйдут на митинг за пересмотр программы реновации

Участники митинга также выступят против "лабуды" в законе "О статусе столицы", а также против политики бесконечного уплотнения города: должен быть введен полный запрет на точечную застройку, уничтожение зелени и исторических ландшафтов.