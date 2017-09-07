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Еще пять домов подготовлены к заселению по столичной программе реновации
23 мая 2018 г. | Время публикации 14:36
Рубрики: Недвижимость  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Еще пять жилых домов на северо-востоке столицы готовы к заселению по программе реновации. Как заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, которого цитирует "Интерфакс", 832 квартиры смогут принять первых новоселов уже в июне.

Первые два дома расположены по адресам: улица Летчика Бабушкина, д. 39 и 41 и насчитывают по 168 квартир: 68 однокомнатных, 84 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. По адресу улица Летчика Бабушкина, д. 29, корп. 2 поселенцам предложат по 56 однокомнатных и двухкомнатных квартир. В районе Южное Медведково, микрорайон 1-2-3, корпус 39 будут предложены 128 квартир: 32 однокомнатных, 64 двухкомнатных и 32 трехкомнатные. В корпусе 38 тех же микрорайонов построены по 128 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Глава департамента отметил, что в жилых домах по адресам: Южное Медведково, мкр. 1-2-3 корпус 39 и улица Летчика Бабушкина, д. 39, предусмотрено размещение инфоцентров.

"Эти дома строились по другим городским программам, однако в них улучшили отделку и оснащение. Дома привели в соответствие с теми стандартами, которые были утверждены программой реновации", — отметил Бочкарев. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что построенные ранее жилые дома не будут использоваться для программы реновации, так как они не соответствуют заявленным требованиям по качеству отделки и благоустройства. Тем не менее, по словам активистов, в программу реновации перенаправлено уже 17 домов, которые строились под нужды очередников.

Противники реновации в ее нынешнем виде требуют вывести из программы крепкие пятиэтажки, которые нуждаются только в капитальном ремонте либо в реконструкции, с одновременным оформлением придомовой территории в собственность владельцев. Сносить при этом предлагается исключительно ветхое жилье - бывшие общежития и аварийные дома, которые "вот-вот рухнут", ввести полный запрет на точечную застройку, уничтожение зелени и исторических ландшафтов.
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