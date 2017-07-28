NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
мая
pda
Поиск
Архив

Фундаменты храма XVII-XVIII веков, на основе которых планировалось создать музей, могут погибнуть в ходе благоустройства
23 мая 2018 г. | Время публикации 15:53 | Последние изменения 16:25
Рубрики: Архитектура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В середине мая столичные благоустроители раскопали фундаменты стены Златоустовского монастыря XVIII века в Большом Златоустинском переулке и фундаменты храма Николы в Столпах XVII-XVIII веков на углу Малого Златоустинского и Армянского переулков. Защитники старой Москвы предложили создать на его основе музей под открытым небом, однако впоследствии стало известно, что фундаменты будут забетонированы в ходе очередного благоустройства. Об этом сообщается на сайте движения "Архнадзор".

"От самого угла Армянского, на несколько десятков метров, тянется целое археологическое царство: белокаменное основание стены — сначала северного придела, затем северной галереи храма Николы в Столпах. На углу переулков — закругление апсиды. В стене попадается белокаменное надгробие начала XVII века, <...> кирпич времен Алексея Михайловича. Рядом — кусок старинной булыжной мостовой, с белокаменным парапетом — хоть сейчас ходи. В Москве 2016-2018 годов было много археологических раскрытий-разрытий, но такого масштаба не помнится. Даже на Ивановской площади Кремля с ее стеклянными окнами в Чудов монастырь древностей видно гораздо меньше", - пишет координатор Константин Михайлов.

Учитывая, что под общественное пространство отгорожена почти треть переулка, активисты полагают, что место можно было бы сделать достопримечательностью, где пешеходная плитка переходила бы в старинную булыжную мостовую, и установить стенд с фотографиями и историей храма, а сами фундаменты храма демонстрировать под стеклом как музей под открытым небом. А если учесть, что чуть дальше располагаются остатки Златоустовского монастыря, речь могла бы идти о полноценном пешеходном маршруте или даже археологическом парке.

В ходе встречи с главой Мосгорнаследия Алексеем Емельяновым и представителями департамента капитального ремонта чиновники заявили, что состыковать новую пешеходную плитку со старой булыжной мостовой нельзя, и придется либо разбирать и заново собирать мостовую, либо понижать весь уровень переулка. Застеклить фундаменты, по их словам, тоже якобы невозможно, хотя аналогичную проблему Хохловской площади решить все-таки удалось. В конце концов Емельянов попросил проектировщиков благоустройства представить три варианта решения проблемы и провести совещание, обсудив их. Хотя, по неофициальным данным, проекты были созданы, о совещании по их поводу не сообщалось.

"22 мая мне позвонили из Большого Златоустинского переулка: рабочие начали устройство бетонной плиты, на которую потом будут укладывать плитку. Пока до монастырских фундаментов не добрались, но говорят, что так будет сделано на всем пешеходном пространстве. А потом пойдут бетонировать Малый Златоустинский переулок и неизбежно доберутся до Николы в Столпах, - пишет Михайлов. - А если древние фундаменты забетонировать, то их не увидит уже никто и никогда. Да они и просто разрушатся от новой тяжести".

Несмотря на заверения главного археолога Москвы Леонида Кондрашева о том, что древности трогать не будут и работы ведутся под наблюдением археологов, у активистов на этот счет есть сомнения. "Прошлым летом по поводу сохранения и музеефикации Иосифо-Волоколамского подворья на Биржевой площади мы тоже слышали много успокоительных обещаний. А кончилось все погромом", - констатирует активист.

Напомним, в июле прошлого года в рамках работ по программе "Моя улица" на Биржевой площади обнаружили стены храма XVI века, остатки деревянного строения начала XVII века, а также множество мелких артефактов, часть из которых свидетельствует о наличии оружейного и ювелирного производств. Сообщалось, что из-за большого количества находок и ценности обнаруженных артефактов сроки работы археологов продлят до ноября, а средневековые фундаменты планировалось музеефицировать и сохранить на месте по поручению мэра Москвы.

Однако уже в августе фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века разобрали по камням, создав на месте них сухой фонтан, который был масштабно разрекламирован в существующих за счет городского бюджета СМИ. Специалисты заявили о том, что пространство, которое могло бы стать основой музея, стало a href="https://msk.newsru.com/article/12may2018/bezdarno.html">безжизненным и уродливым, а пользователи социальных сетей сравнили фонтан с кляксой, кухонной раковиной, в которую забросили отмокать гигантскую тарелку, или с лужей, где утонул огородный разбрызгиватель.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Бездарно и уродливо": москвичам не приглянулся расхваленный мэрией фонтан на Биржевой
12 мая 2018 г.
"Бездарно и уродливо": москвичам не приглянулся расхваленный мэрией фонтан на Биржевой
Горожане разглядели в новом фонтане раковину, куда забросили отмокать гигантскую тарелку, или лужу, в которой утонул огородный разбрызгиватель. Негативных отзывов также удостоились сливающиеся с плиткой травмоопасные бетонные полусферы.
16 августа 2017 г.
28 июля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.05.2018   18:44
7
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 23 мая 2018 г. // Последняя новость 16:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>