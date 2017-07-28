Фундаменты храма XVII-XVIII веков, на основе которых планировалось создать музей, могут погибнуть в ходе благоустройства Рубрики: Архитектура

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



"От самого угла Армянского, на несколько десятков метров, тянется целое археологическое царство: белокаменное основание стены — сначала северного придела, затем северной галереи храма Николы в Столпах. На углу переулков — закругление апсиды. В стене попадается белокаменное надгробие начала XVII века, <...> кирпич времен Алексея Михайловича. Рядом — кусок старинной булыжной мостовой, с белокаменным парапетом — хоть сейчас ходи. В Москве 2016-2018 годов было много археологических раскрытий-разрытий, но такого масштаба не помнится. Даже на Ивановской площади Кремля с ее стеклянными окнами в Чудов монастырь древностей видно гораздо меньше", - пишет координатор Константин Михайлов.



Учитывая, что под общественное пространство отгорожена почти треть переулка, активисты полагают, что место можно было бы сделать достопримечательностью, где пешеходная плитка переходила бы в старинную булыжную мостовую, и установить стенд с фотографиями и историей храма, а сами фундаменты храма демонстрировать под стеклом как музей под открытым небом. А если учесть, что чуть дальше располагаются остатки Златоустовского монастыря, речь могла бы идти о полноценном пешеходном маршруте или даже археологическом парке.



В ходе встречи с главой Мосгорнаследия Алексеем Емельяновым и представителями департамента капитального ремонта чиновники заявили, что состыковать новую пешеходную плитку со старой булыжной мостовой нельзя, и придется либо разбирать и заново собирать мостовую, либо понижать весь уровень переулка. Застеклить фундаменты, по их словам, тоже якобы невозможно, хотя аналогичную проблему Хохловской площади решить все-таки удалось. В конце концов Емельянов попросил проектировщиков благоустройства представить три варианта решения проблемы и провести совещание, обсудив их. Хотя, по неофициальным данным, проекты были созданы, о совещании по их поводу не сообщалось.



"22 мая мне позвонили из Большого Златоустинского переулка: рабочие начали устройство бетонной плиты, на которую потом будут укладывать плитку. Пока до монастырских фундаментов не добрались, но говорят, что так будет сделано на всем пешеходном пространстве. А потом пойдут бетонировать Малый Златоустинский переулок и неизбежно доберутся до Николы в Столпах, - пишет Михайлов. - А если древние фундаменты забетонировать, то их не увидит уже никто и никогда. Да они и просто разрушатся от новой тяжести".



Несмотря на заверения главного археолога Москвы Леонида Кондрашева о том, что древности трогать не будут и работы ведутся под наблюдением археологов, у активистов на этот счет есть сомнения. "Прошлым летом по поводу сохранения и музеефикации Иосифо-Волоколамского подворья на Биржевой площади мы тоже слышали много успокоительных обещаний. А кончилось все погромом", - констатирует активист.



Напомним, в июле прошлого года в рамках работ по программе "Моя улица" на Биржевой площади обнаружили



Однако уже в августе фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века безжизненным и уродливым , а пользователи социальных сетей сравнили фонтан с кляксой, кухонной раковиной, в которую забросили отмокать гигантскую тарелку, или с лужей, где утонул огородный разбрызгиватель.



В середине мая столичные благоустроители раскопали фундаменты стены Златоустовского монастыря XVIII века в Большом Златоустинском переулке и фундаменты храма Николы в Столпах XVII-XVIII веков на углу Малого Златоустинского и Армянского переулков. Защитники старой Москвы предложили создать на его основе музей под открытым небом, однако впоследствии стало известно, что фундаменты будут забетонированы в ходе очередного благоустройства. Об этом сообщается на сайте движения "Архнадзор"."От самого угла Армянского, на несколько десятков метров, тянется целое археологическое царство: белокаменное основание стены — сначала северного придела, затем северной галереи храма Николы в Столпах. На углу переулков — закругление апсиды. В стене попадается белокаменное надгробие начала XVII века, <...> кирпич времен Алексея Михайловича. Рядом — кусок старинной булыжной мостовой, с белокаменным парапетом — хоть сейчас ходи. В Москве 2016-2018 годов было много археологических раскрытий-разрытий, но такого масштаба не помнится. Даже на Ивановской площади Кремля с ее стеклянными окнами в Чудов монастырь древностей видно гораздо меньше", - пишет координатор Константин Михайлов.Учитывая, что под общественное пространство отгорожена почти треть переулка, активисты полагают, что место можно было бы сделать достопримечательностью, где пешеходная плитка переходила бы в старинную булыжную мостовую, и установить стенд с фотографиями и историей храма, а сами фундаменты храма демонстрировать под стеклом как музей под открытым небом. А если учесть, что чуть дальше располагаются остатки Златоустовского монастыря, речь могла бы идти о полноценном пешеходном маршруте или даже археологическом парке.В ходе встречи с главой Мосгорнаследия Алексеем Емельяновым и представителями департамента капитального ремонта чиновники заявили, что состыковать новую пешеходную плитку со старой булыжной мостовой нельзя, и придется либо разбирать и заново собирать мостовую, либо понижать весь уровень переулка. Застеклить фундаменты, по их словам, тоже якобы невозможно, хотя аналогичную проблему Хохловской площади решить все-таки удалось. В конце концов Емельянов попросил проектировщиков благоустройства представить три варианта решения проблемы и провести совещание, обсудив их. Хотя, по неофициальным данным, проекты были созданы, о совещании по их поводу не сообщалось."22 мая мне позвонили из Большого Златоустинского переулка: рабочие начали устройство бетонной плиты, на которую потом будут укладывать плитку. Пока до монастырских фундаментов не добрались, но говорят, что так будет сделано на всем пешеходном пространстве. А потом пойдут бетонировать Малый Златоустинский переулок и неизбежно доберутся до Николы в Столпах, - пишет Михайлов. - А если древние фундаменты забетонировать, то их не увидит уже никто и никогда. Да они и просто разрушатся от новой тяжести".Несмотря на заверения главного археолога Москвы Леонида Кондрашева о том, что древности трогать не будут и работы ведутся под наблюдением археологов, у активистов на этот счет есть сомнения. "Прошлым летом по поводу сохранения и музеефикации Иосифо-Волоколамского подворья на Биржевой площади мы тоже слышали много успокоительных обещаний. А кончилось все погромом", - констатирует активист.Напомним, в июле прошлого года в рамках работ по программе "Моя улица" на Биржевой площади обнаружили стены храма XVI века , остатки деревянного строения начала XVII века, а также множество мелких артефактов, часть из которых свидетельствует о наличии оружейного и ювелирного производств. Сообщалось, что из-за большого количества находок и ценности обнаруженных артефактов сроки работы археологов продлят до ноября, а средневековые фундаменты планировалось музеефицировать и сохранить на месте по поручению мэра Москвы.Однако уже в августе фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века разобрали по камням , создав на месте них сухой фонтан, который был масштабно разрекламирован в существующих за счет городского бюджета СМИ. Специалисты заявили о том, что пространство, которое могло бы стать основой музея, стало a href="https://msk.newsru.com/article/12may2018/bezdarno.html">, а пользователи социальных сетей сравнили фонтан с кляксой, кухонной раковиной, в которую забросили отмокать гигантскую тарелку, или с лужей, где утонул огородный разбрызгиватель.



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