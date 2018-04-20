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Горячая линия по вопросам отключения горячей воды заработала в столице
23 мая 2018 г. | Время публикации 12:21
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
В столице заработала горячая линия по вопросам графика отключения и включения горячей воды. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, график сезонного отключения воды можно узнать по телефону единой справочной Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для соединения с голосовым помощником необходимо выбрать первый пункт меню и назвать улицу и номер дома. В ответ система сообщит, когда будет проходить отключение горячей воды по нужному адресу.

Кроме того, получить информацию о сроках отключения горячей воды можно на сайте "МОЭК Онлайн" или по телефону горячей линии единой диспетчерской службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7 (495) 539-53-53. Для этого потребуется выбрать второй пункт в меню и также продиктовать голосовому помощнику точный адрес дома. Уточнить сроки отключения воды также можно в единой сервисной службе по приему показаний индивидуальных приборов учета, позвонив по телефону: +7 (495) 539-25-25. Чтобы получить информацию, назвав код плательщика и номер квартиры. Код плательщика указан в правом верхнем углу единого платежного документа, предназначенного для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Отключения воды связаны с проведением профилактических работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов. Предполагается, что они продлятся до 25 августа, продолжительность отключений не превысит десяти дней. В нынешнем году график отключений был скорректирован, чтобы "обеспечить максимальный комфорт" жителей, гостей столицы и участников соревнований грядущего ЧМ-2018.
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