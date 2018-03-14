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Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне
23 мая 2018 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 13:32
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В июне в городских больницах пройдут дни открытых дверей, в рамках которых москвичи смогут посетить лекции, пройти экспресс-диагностику с целью раннего выявления онкологических заболеваний, а также получить консультации врачей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Консультации и лекции о детском здоровье пройдут в детской городской клинической больнице Святого Владимира, в филиале номер 10 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков, а также в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом. Будущие мамы смогут получить консультации врачей, посетить различные лекции и тренинги и попасть на экскурсию в роддом городской клинической больницы имени Кончаловского. На экскурсию необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (499) 729-27-90.

Все желающие смогут принять участие в донорском марафоне и сдать кровь в Городской клинической больнице номер 52. Также для горожан организуют занятие по лечебной физкультуре, прочитают лекции о профилактике остеопороза и проведут обследование с целью раннего выявления туберкулеза. В больницах можно будет пройти экспресс-диагностику онкологических заболеваний, получить консультации хирургов и неврологов. А для пожилых людей в госпитале для ветеранов войн 2 пройдут встречи с врачами, занятия по гимнастике и лекция "Здоровый образ жизни".

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