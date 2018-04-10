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Фестиваль против фан-зоны на ЧМ-2018 закончился задержаниями
23 мая 2018 г. | Время публикации 10:07
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Десятки студентов МГУ вышли на акцию за перенос фан-зоны болельщиков Чемпионата мира по футболу с территории МГУ. Об этом 22 мая сообщает инициативная группа МГУ в своем паблике в соцсети "ВКонтакте".

Организаторы назвали акцию "Фестиваль за перенос фестиваля болельщиков", заранее попросив участников не поддаваться на провокации. В 17:00 протестующие собрались в холле Б Главного здания МГУ и отправились в парк университета, где будет размещена фан-зона. По информации Telegram-канала "Инициативная группа МГУ", во время протестной акции был задержан вокалист участвовавщей в фестивале группы "Аркадий Коц" Николай Олейников. Полицейские взяли с Олейникова объяснительную записку и отпустили из участка без составления протокола

Перед началом акции в МГУ начался "внеочередной субботник". По данным организации, потолок холла Б, в котором должна была пройти акция, начали ремонтировать, а сам холл оградили строительной лентой. В симметричном ему холле В тоже появились ограждения, а в Главное здание перестали пускать выпускников по дипломам любого факультета университета. После этого появилась информация, что во внутренний двор здания приехал полицейский автобус.

Напомним, в оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили, что по фан-зоне найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны". Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что фан-зону разместят не на территории МГУ, а рядом, а также исключат оттуда объекты, которые планировалось разместить первоначально. Подробностей он не привел.

При этом Дворкович уточнил, что такое решение было найдено якобы после недавней встречи со студентами, требующими переноса фан-зоны. Сами студенты это опровергли: по их словам, никаких новых вариантов расположения фан-зоны на той встрече не обсуждалось. Единственной просьбой студентов был перенос фан-зоны с Воробьевых гор. В результате Дворкович пообещал рассмотреть возможность переноса, однако по факту студентам дали понять, что никакая другая площадка в Москве для фан-зоны не подходит. Противники фан-зоны заявили, что представители оргкомитета манипулируют фактами и выдают за компромиссное решение меры, которые были приняты еще в августе 2017 года.
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