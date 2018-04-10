Фестиваль против фан-зоны на ЧМ-2018 закончился задержаниями

18 мая 2018 г. Активисты призвали ректора МГУ разрешить фестиваль за перенос фан-зоны на Воробьевых горах

В рамках фестиваля против фан-зоны пройдут выступления экологов, активистов, обсуждения проблем университета, открытый микрофон и концерт. Его планируется провести 22 мая, место проведения пока неизвестно.