Пассажирам метро будут рассказывать о достижениях мэрии

21 мая 2018 г. "Открытый гей" Антон Красовский, возглавляющий "СПИД. Центр", объявил о планах баллотироваться на пост мэра Москвы

"Я буду выдвигаться на выборы мэра Москвы. И буду выдвигаться я не против Собянина, не против Яшина, не против Дмитрия Гудкова, не против какого-то человека, который победит в праймериз "Яблока", "Левого фронта" или КПРФ", - заявил журналист.