Пассажирам метро будут рассказывать о достижениях мэрии

Накануне старта кампании по выборам мэра Москвы в столичном метрополитене запустили новую систему по информированию граждан. К сентябрю в вагонах появится больше 9 тысяч мониторов, на которых в прямом эфире транслируют специальные программы телеканала "Москва 24". По словам экспертов, мэрия предложила "мощный инструмент, который будет влиять на формирование мнения москвичей", в том числе в связи с предстоящими выборами. Об этом пишет "Коммерсант"
.
В Московском метрополитене начала работать система информирования пассажиров с помощью экранов, установленных над сиденьями в вагонах метро. Там можно прочесть об изменениях в работе общественного транспорта, информацию о пассажирских сервисах и пересадках. В рамках этого проекта к сентябрю планируется установить почти 9 тысяч экранов: сейчас в метро работают 5 тысяч экранов, где транслируются новостные сюжеты, а информация обновляется каждый час. В Московском метрополитене утверждают, что система информирования на экранах в поездах рассчитана в первую очередь на оповещение пассажиров в нештатных ситуациях.
По словам политологов, не исключено, что мониторы будут использованы в период мэрской избирательной кампании: большинство активных избирателей пользуется метро, и нововведение станет мощным коммуникационным инструментом, которое позволит донести информацию до избирателей, а также будет влиять на формирование мнения москвичей. При этом других кандидатов могут "не допустить" до экранов с началом кампании.
Выборы мэра должны пройти 9 сентября 2018 года - в единый день голосования. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин и лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин. Действующий мэр Сергей Собянин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца
и будет пользоваться поддержкой муниципальных депутатов. Также о грядущем участии в выборах заявил журналист, руководитель некоммерческой организации "СПИД. Центр" Антон Красовский
, который был главой избирательного штаба Михаила Прохорова во время президентской кампании 2012 года.
Напомним, в апреле этого года Мосгордума приняла поправки
в Избирательный кодекс Москвы, снижающие с 1% до 0,5 % количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в мэры столицы. Таким образом теперь кандидату, не пользующемуся партийной льготой, придется собрать более 36 000 подписей. Кроме того, ему придется преодолеть муниципальный фильтр, то есть получить поддержку 6% городских муниципальных депутатов (максимум 116 депутатов от 110 районов Москвы).