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Пассажирам метро будут рассказывать о достижениях мэрии
23 мая 2018 г. | Время публикации 09:27
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Накануне старта кампании по выборам мэра Москвы в столичном метрополитене запустили новую систему по информированию граждан. К сентябрю в вагонах появится больше 9 тысяч мониторов, на которых в прямом эфире транслируют специальные программы телеканала "Москва 24". По словам экспертов, мэрия предложила "мощный инструмент, который будет влиять на формирование мнения москвичей", в том числе в связи с предстоящими выборами. Об этом пишет "Коммерсант".

В Московском метрополитене начала работать система информирования пассажиров с помощью экранов, установленных над сиденьями в вагонах метро. Там можно прочесть об изменениях в работе общественного транспорта, информацию о пассажирских сервисах и пересадках. В рамках этого проекта к сентябрю планируется установить почти 9 тысяч экранов: сейчас в метро работают 5 тысяч экранов, где транслируются новостные сюжеты, а информация обновляется каждый час. В Московском метрополитене утверждают, что система информирования на экранах в поездах рассчитана в первую очередь на оповещение пассажиров в нештатных ситуациях.

По словам политологов, не исключено, что мониторы будут использованы в период мэрской избирательной кампании: большинство активных избирателей пользуется метро, и нововведение станет мощным коммуникационным инструментом, которое позволит донести информацию до избирателей, а также будет влиять на формирование мнения москвичей. При этом других кандидатов могут "не допустить" до экранов с началом кампании.

Выборы мэра должны пройти 9 сентября 2018 года - в единый день голосования. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин и лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин. Действующий мэр Сергей Собянин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца и будет пользоваться поддержкой муниципальных депутатов. Также о грядущем участии в выборах заявил журналист, руководитель некоммерческой организации "СПИД. Центр" Антон Красовский, который был главой избирательного штаба Михаила Прохорова во время президентской кампании 2012 года.

Напомним, в апреле этого года Мосгордума приняла поправки в Избирательный кодекс Москвы, снижающие с 1% до 0,5 % количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в мэры столицы. Таким образом теперь кандидату, не пользующемуся партийной льготой, придется собрать более 36 000 подписей. Кроме того, ему придется преодолеть муниципальный фильтр, то есть получить поддержку 6% городских муниципальных депутатов (максимум 116 депутатов от 110 районов Москвы).
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