Канатную дорогу в Лужниках не успевают запустить к ЧМ-2018

Канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до "Лужников" будет запущена после завершения Чемпионата мира по футболу, заявил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова приводит "Интерфакс"
.
"К настоящему времени все капитальные работы по строительству конструкций и станций канатной дороги завершены. Сейчас идет пуск и наладка оборудования и монтаж инженерных систем", - сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что работы будут приостановлены на время чемпионата мира по футболу, а запуск состоится уже после завершения чемпионата. Конкретной даты открытия заммэра при этом не назвал.
Ранее сообщалось, что канатную дорогу в "Лужниках" планируется запустить к лету этого года
. Протяженность канатной дороги составит 737 метров, на ней будет три станции: верхняя — на улице Косыгина, промежуточная — на Воробьевской набережной, нижняя — на Лужнецкой набережной. В зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах. Еще одна канатная дорога может появиться на территории ЗИЛ
.