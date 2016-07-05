Канатную дорогу в Лужниках не успевают запустить к ЧМ-2018

7 апреля 2018 г. "Канатка" в Лужниках с кабинами от Lamborghini заработает летом

Для канатной дороги в Лужниках натянули тросы и готовятся монтировать кабины, который поставит компания Lamborghini. "Канатку" планируется запустить к началу чемпиона мира по футбола в июне.