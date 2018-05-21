Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в школе в Ступино

21 мая 2018 г. В школе в Ступино обвалился потолок спустя год после капремонта

На капитальный ремонт, завершившийся в феврале 2017 года, было потрачено более 30 миллионов рублей. Местный депутат рекомендует привлечь к уголовной ответственности подрядчиков и должностных лиц, участвовавших в приемке работ.