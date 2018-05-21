Уголовное дело возбуждено после обрушения потолка в школе в Ступино

Следственный комитет по Московской области возбудило уголовное дело после обрушения потолка в школе в Ступино. Как сообщается на сайте ведомства
, по факту обрушения возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В ближайшее время будет назначено проведение строительно-технической экспертизы и проведены выемки документации, подтверждающей проведение ремонтных работ. Также предстоит допросить сотрудников из администрации школы и подрядной организации, осуществлявшей ремонт учебного заведения.
Напомним, в понедельник, 21 мая, в средней школе номер 2 в Ступино во время урока на учащихся 11 класса обвалилась штукатурка и фрагменты подвесного потолка
, одна из учениц получила ушиб головы. В ходе проверки было установлено, что в 2016-2017 годах подрядная организация провела в школе капитальный ремонт на сумму более пяти миллионов рублей с гарантийным сроком в 60 месяцев.
На ситуацию обратил внимание депутат Совета депутатов округа Ступино Николай Кузнецов, направивший депутатские обращения губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. "Ситуация со ступинскими школами стала недопустимой: то посреди зимы дети без отопления, то потолки обваливаются в только что "капитально отремонтированной" школе", - написал Кузнецов.