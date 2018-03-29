

В Тверскую область ввозят московский мусор, несмотря на протесты Рубрики: Экология

Официальный сайт муниципального образования "Город Кимры Тверской области"



"Рассматриваются многочисленные обращения граждан, поступающие из соседних с Московской областью по вопросу транспортирования отходов из Москвы и области на свалки городов Кимры, Тверь, Кашин. Должностными лицами Росприроднадзора совместно с органами исполнительной власти Тверской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия по остановке и осмотру мусоровозов, осуществляющих транспортирование отходов производства и потребления I-IV классов опасности", - сказали в ведомстве. Сообщается, что к нарушителям будут применяться меры административного характера.



О вывозе столичного мусора в другие области задумались после закрытия нескольких свалок в Подмосковье. Тверская область должна была стать одной из локаций, где планировалось строить полигоны за счет Москвы, однако это вызвало протест в том числе и на официальном уровне. "К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности Тверского региона, будущего нашей территории", - заявил 27 марта губернатор Росприроднадзор начал проверку по фактам ввоза мусора из московского региона в Тверскую область после многочисленных жалоб. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в тверском управлении ведомства."Рассматриваются многочисленные обращения граждан, поступающие из соседних с Московской областью по вопросу транспортирования отходов из Москвы и области на свалки городов Кимры, Тверь, Кашин. Должностными лицами Росприроднадзора совместно с органами исполнительной власти Тверской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия по остановке и осмотру мусоровозов, осуществляющих транспортирование отходов производства и потребления I-IV классов опасности", - сказали в ведомстве. Сообщается, что к нарушителям будут применяться меры административного характера.О вывозе столичного мусора в другие области задумались после закрытия нескольких свалок в Подмосковье. Тверская область должна была стать одной из локаций, где планировалось строить полигоны за счет Москвы, однако это вызвало протест в том числе и на официальном уровне. "К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности Тверского региона, будущего нашей территории", - заявил 27 марта губернатор Игорь Руденя . Протесты против мусорных объектов проходят и в соседних областях.



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