В Тверскую область ввозят московский мусор, несмотря на протесты

Росприроднадзор начал проверку по фактам ввоза мусора из московского региона в Тверскую область после многочисленных жалоб. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в тверском управлении ведомства.
"Рассматриваются многочисленные обращения граждан, поступающие из соседних с Московской областью по вопросу транспортирования отходов из Москвы и области на свалки городов Кимры, Тверь, Кашин. Должностными лицами Росприроднадзора совместно с органами исполнительной власти Тверской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия по остановке и осмотру мусоровозов, осуществляющих транспортирование отходов производства и потребления I-IV классов опасности", - сказали в ведомстве. Сообщается, что к нарушителям будут применяться меры административного характера.
О вывозе столичного мусора в другие области задумались после закрытия нескольких свалок в Подмосковье. Тверская область должна была стать одной из локаций, где планировалось строить полигоны за счет Москвы, однако это вызвало протест в том числе и на официальном уровне. "К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности Тверского региона, будущего нашей территории", - заявил 27 марта губернатор Игорь Руденя
. Протесты против мусорных объектов проходят и в соседних областях.