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Москвичам представили проекты кварталов реновации, по каждому пройдут общественные слушания
23 ноября 2017 г. | Время публикации 13:52 | Последние изменения 14:39
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве открылась выставка 20 конкурсных проектов кварталов реновации, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Конкурс проводится с конца апреля, экспериментальные площадки были выбраны в районах Кузьминки, Головинский, Царицино, Проспект Вернадского и Хорошево-Мневники. Участникам нужно было спроектировать дома высотой не выше 14 этажей, которые не загораживали бы вид на парки "Царицыно" и "Кузьминки", и дворы без машин, с большим количеством зелени.

Проекты представлены в ГБУ "Мосстройинформ" по адресу: улица 2-я Брестская дом 6. Выставка работает с 23 ноября по 29 декабря и с 9 по 15 января без выходных с 12:00 до 20:00. Участники конкурса представят свои проекты по каждой экспериментальной площадке. Таким образом, пройдет пять презентаций:

по району Кузьминки - 30 ноября
по району Царицыно - 7 декабря
по Головинскому району - 14 декабря
по району Хорошево-Мневники - 21 декабря
по району Проспекта Вернадского - 26 декабря

Начало презентаций в 19:00. Вход только по предварительной регистрации на портале Архсовета Москвы.

"Мы будем собирать комментарии, в специальных альбомах можно будет писать свои замечания. Мы рассчитываем составить анализ по тому, что здесь соберем, это будет доложено руководству города. Это будет серьезная база для принятия решения", - сказал Кузнецов (цитата по ТАСС). Он добавил, что общественные слушания проходят для того, чтобы зафиксировать сильные и слабые стороны проектов, заслушать пожелания москвичей и при необходимости отправить проекты на доработку. В то же время Кузнецов заявил, что "все проекты высокого качества", и любой можно было бы выбрать "лотерейным способом".

К участию в конкурсе было допущено 120 заявок, в финал вышли 20 участников. Среди самых известных - архитектурные бюро британских архитекторов Нормана Фостера и Захи Хадид. Гонорар каждого участника на финальном этапе составил по 3 миллиона рублей. Пять финалистов получат еще по 8 миллионов рублей, то есть гонорар каждого из них в итоге составит 11 миллионов рублей.

Победители должны определиться в начале 2018 года. При этом финальное слово в конкурсной гонке будет за членами жюри. По итогам конкурса станет понятна концепция застройки для каждой площадки. На основании этой концепции будет разработан проект планировки территории. Победителей предполагается привлечь к работе в качестве кураторов.

По словам Кузнецова, конкурс предполагает распространение "нормативных подходов и лучшего опыта", но не появления в столице районов, похожих друг на друга. "Идеология - создать адресность и узнаваемость районов, что мы точно не будем делать - создавать штамп, который будет распространяться на другие районы", - сказал главный архитектор.

В начале ноября Москомархитектура сообщила, что уже разрабатывает все 86 проектов планировок кварталов реновации. Первые публичные слушания по этим проектам могут пройти в марте. Более сложные участки, часть которых охватывают территории более 100 гектаров, будут разработаны позже. Публичные слушания по ним, соответственно, могут быть объявлены осенью 2018 года.
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