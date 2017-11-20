Стоимость строительства второго кольца метро превысила 500 миллиардов

26 ноября 2014 г. Названы сроки запуска участков второго кольца метро

Полностью кольцо замкнется в 2020 году, но отдельные участки будут открываться раньше. Первую хорду запустят в 2016 году, остальные будут вводиться каждый год. Всего на третьем пересадочном контуре расположится 28 станций.