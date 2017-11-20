Стоимость строительства второго кольца метро превысила 500 миллиардов

Стоимость строительства Третьего пересадочного контура (ТПК), также известного как второе кольцо столичного метрополитена, составит 501 миллиард рублей, сообщили РБК
в пресс-службе департамента строительства. В ведомстве уточнили, что соответствующая сумма заложена в Адресной инвестиционной программе, которая была утверждена в октябре этого года.
Еще прошлым летом глава департамента строительства Андрей Бочкарев утверждал, что стоимость строительства ТПК составит 378,9 миллиарда рублей. Первоначально, когда второе кольцо подземки существовало лишь на бумаге, его стоимость оценивалась
властями в 300 миллиардов рублей.
По мнению доцента кафедры мостов, тоннелей и транспортных конструкций Московского автомобильно-дорожного института Сергея Зеге, проект дорожает не в последний раз. Так, проблемы с грунтами могут привести к росту стоимости тонеллепроходческих работ, а траты на строительство станций будут зависеть от переноса коммуникаций.
К настоящему моменту, как подсчитал РБК, мэрия уже заключила контракты по ТПК на сумму не менее 241 миллиарда рублей. Первый участок от "Делового центра" до "Нижней Масловки" возводит холдинг "Ингеоком", который также выступает генподрядчиком на Калининско-Солнцевской линии. Более 86 миллиардов рублей получат структуры "Мосинжпроекта". Кроме того, два договора общей стоимостью 48 миллиардов рублей заключены с китайской корпораций CRCC. Также у Москвы есть контракты с "Интерсстройинвестом", "Мосметростроем" и рядом других фирм.
Предполагается, что первый участок второго кольца метро будет запущен до конца текущего года, а полностью кольцо замкнется в 2020 году. На нем будет 31 станция, а общая протяженность линии составит 66,7 километра. В мэрии ожидают, что Третий пересадочный контур разгрузит центральные участки метрополитена на 20-25 процентов.