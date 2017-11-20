Собянин допустил вероятность еще одной программы реновации

9 ноября 2017 г. Первые публичные слушания по реновации пройдут в марте 2018 года

Москва приступила к разработке 86 проектов планировок кварталов реновации, которые выставят на публичные слушания уже в марте. Тогда же москвичи смогут выбрать, как будут использоваться дома, которые сохранили в рамках реновации.