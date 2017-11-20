Собянин допустил вероятность еще одной программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая, в которую попадут дома, пока избежавшие попадания под снос. При этом градоначальник подчеркнул, что сперва власти города намерены "пройти первую стадию", чтобы люди увидели, какими будут новые дома, сообщает РИА "Новости"
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Собянин также заявил, что закон о реновации на то и закон, что его всегда можно изменить. "Первую программу с первым перечнем все-таки запустим в тех рамках, которые приняты, а в дельнейшем - это ведь закон, он меняется, если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут", - заявил мэр, выступая в РЭК имени Плеханова вечером 22 ноября.
К настоящему моменту в списке домов, попадающих под снос, значатся 5175 адресов. В ноябре жильцам двух пятиэтажек удалось выйти
из программы, проголосовав против реновации на общем собрании собственников. Согласно действующему законодательству, выйти из программы можно в любой момент, однако новые дома в нее включать уже запрещено.
Как сообщалось ранее, во многих домах, вышедших из программы реновации, разразились целые гражданские войны. Сторонники сноса начали писать на противников доносы, чтобы внести раскол в их ряды, устраивают драки, затевают суды и вредят оппонентам другими способами. Сами дома, по словам жителей, коммунальщики намеренно доводят до аварийного состояния, игнорируя все жалобы.
Примечательно, что сам мэр перестал
упоминать реновацию в числе своих основных задач и достижений. Так, в интервью "Ведомостям" в октябре он заявил, что считает "своей обязанностью закончить" идущие в городе реформы. При этом в числе первых назвал не реновацию или благоустройство, а здравоохранение. Эксперты ранее считали, что именно реновация должна была стать "имиджевым" проектом для Собянина перед выборами, которые пройдут следующей осенью, однако инициатива встретила изрядную критику.