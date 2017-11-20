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Собянин допустил вероятность еще одной программы реновации
23 ноября 2017 г. | Время публикации 17:24
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая, в которую попадут дома, пока избежавшие попадания под снос. При этом градоначальник подчеркнул, что сперва власти города намерены "пройти первую стадию", чтобы люди увидели, какими будут новые дома, сообщает РИА "Новости".

Собянин также заявил, что закон о реновации на то и закон, что его всегда можно изменить. "Первую программу с первым перечнем все-таки запустим в тех рамках, которые приняты, а в дельнейшем - это ведь закон, он меняется, если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут", - заявил мэр, выступая в РЭК имени Плеханова вечером 22 ноября.

К настоящему моменту в списке домов, попадающих под снос, значатся 5175 адресов. В ноябре жильцам двух пятиэтажек удалось выйти из программы, проголосовав против реновации на общем собрании собственников. Согласно действующему законодательству, выйти из программы можно в любой момент, однако новые дома в нее включать уже запрещено.

Как сообщалось ранее, во многих домах, вышедших из программы реновации, разразились целые гражданские войны. Сторонники сноса начали писать на противников доносы, чтобы внести раскол в их ряды, устраивают драки, затевают суды и вредят оппонентам другими способами. Сами дома, по словам жителей, коммунальщики намеренно доводят до аварийного состояния, игнорируя все жалобы.

Примечательно, что сам мэр перестал упоминать реновацию в числе своих основных задач и достижений. Так, в интервью "Ведомостям" в октябре он заявил, что считает "своей обязанностью закончить" идущие в городе реформы. При этом в числе первых назвал не реновацию или благоустройство, а здравоохранение. Эксперты ранее считали, что именно реновация должна была стать "имиджевым" проектом для Собянина перед выборами, которые пройдут следующей осенью, однако инициатива встретила изрядную критику.
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