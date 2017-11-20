На благоустроенной Краснопресненской набережной "потерялись" обещанные мэрией удобства

Результаты работ по благоустройству Краснопресненской набережной, которые должны были завершиться еще летом, оказались слабо похожи на проект, который прошел публичные слушания и госэкспертизу. В документации говорилось, что на набережной появятся велопарковки, велодорожка, а также разделительная полоса, но на деле ни один из перечисленных пунктов не был реализован, пишет
в своем блоге столичный градозащитник, юрист Иван Ежиков.
Ежиков предположил, что обещанные элементы инфраструктуры по каким-то причинам убрали из проекта, однако перечень на портале "Наш город" полностью совпадает с перечнем в контракте, заключенном мэрией. "То есть мэрия в очередной раз нас обманула - сначала нам наобещали красоту и велодорожки, а потом их просто не стали строить", - возмутился блогер.
Он также обратил внимание на то, что на портале "Наш город" указано, что на Краснопресненской набережной выполнены работы по замене остановок и устройству тротуара. На деле, по его словам, это не так. "У меня есть неопровержимые доказательства того, что даже сегодня работы еще не были закончены, то есть галочки, сигнализирующие о завершении работ по тротуару и остановкам, - ложь", - заключил Ежиков.