Хуснуллин назвал "игрой фантазии" расследование Transparency, грозящее ему увольнением

Марат Хуснуллин | Марат Хуснуллин | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



"Ни я, ни моя семья никакого отношения к компании ООО "Центроград" не имели и не имеем. Ильдус Минниханов с 2012 года не занимает должность советника. Я не располагаю информацией о том, чем он занимается в настоящее время. А любой, кто сомневается в качестве стадиона ЦСКА, может прийти на него и убедиться. Объект мирового уровня, выполнен на "отлично", - говорится в заявлении Хуснуллина.



Руководитель отдела по связям с общественностью Transparency International Russia Глеб Гавриш, впрочем, не нашел в ответе вице-мэра опровержения фактов, упомянутых в расследовании. "Конечно, чудесно, что господин Хуснуллин высказался почти сразу. Но дело не в "игре фантазий", а в знании статьи 10 федерального закона о противодействии коррупции. Так что тут нет никаких выдумок. Господин Хуснуллин может говорить что угодно", -



Представитель Transparency также подчеркнул, что если столичная прокуратура признает Хуснуллина виновным в личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, то за подобное нарушение законом предусмотрена только одна санкция - увольнение с формулировкой "утрата доверия".



В расследовании Transparency International сообщалось, что родственники Марата Хуснуллина имели деловые отношения с президентом ЦСКА Евгением Гинером как раз в тот момент, когда шло строительство стадиона "ВЭБ Арена". Речь в публикации шла о компании "Центроград", принадлежащей Максату Шеммедову - брату жены Ильдуса Минниханова, который, в свою очередь, приходится двоюродным братом вице-мэру.



"Центроград" в июне 2015 года вошел в состав учредителей



Правозащитники увязали Nordnet Holding Ltd с Гинером через документы другой компании - Bluecastle Enterprises Limited, которая контролируется и управляется одними и теми же людьми. В прошлогоднем отчете Bluecastle Enterprises указывалось, что конечным ее владельцем считается сын российского предпринимателя Евгения Гинера. По данным Transparency, реальное управление и контроль над организацией на конец 2015 года (момент реализации проекта "ЖК на Ивановской") находились в руках Гинера-старшего.



Уже после завершения проекта "ЖК на Ивановской" Хуснуллин выступил перед журналистами о новом "стадионе мирового уровня", который на кредит от ВЭБ построил Гинер. Рядом со стадионом расположились три офисных здания, в том числе 38-этажная башня и гостиница на 48 номеров. Хуснуллин осуществлял надзор за строительством стадиона и расположенных рядом офисных центров, а также осуществлял приемку проекта.



