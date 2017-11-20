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Хуснуллин назвал "игрой фантазии" расследование Transparency, грозящее ему увольнением
23 ноября 2017 г. | Время публикации 15:21 | Последние изменения 15:25
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
 
Марат Хуснуллин | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого организация Transparency International обвинила в личной заинтересованности при приемке футбольного стадиона "ВЭБ Арена", заявил, что расследование правозащитников вызвало у него недоумение, а также "показало богатство фантазии" авторов публикации. Соответствующий комментарий чиновника предоставила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства телеканалу "Дождь".

"Ни я, ни моя семья никакого отношения к компании ООО "Центроград" не имели и не имеем. Ильдус Минниханов с 2012 года не занимает должность советника. Я не располагаю информацией о том, чем он занимается в настоящее время. А любой, кто сомневается в качестве стадиона ЦСКА, может прийти на него и убедиться. Объект мирового уровня, выполнен на "отлично", - говорится в заявлении Хуснуллина.

Руководитель отдела по связям с общественностью Transparency International Russia Глеб Гавриш, впрочем, не нашел в ответе вице-мэра опровержения фактов, упомянутых в расследовании. "Конечно, чудесно, что господин Хуснуллин высказался почти сразу. Но дело не в "игре фантазий", а в знании статьи 10 федерального закона о противодействии коррупции. Так что тут нет никаких выдумок. Господин Хуснуллин может говорить что угодно", - отметил Гавриш в беседе с телеканалом.

Представитель Transparency также подчеркнул, что если столичная прокуратура признает Хуснуллина виновным в личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, то за подобное нарушение законом предусмотрена только одна санкция - увольнение с формулировкой "утрата доверия".

В расследовании Transparency International сообщалось, что родственники Марата Хуснуллина имели деловые отношения с президентом ЦСКА Евгением Гинером как раз в тот момент, когда шло строительство стадиона "ВЭБ Арена". Речь в публикации шла о компании "Центроград", принадлежащей Максату Шеммедову - брату жены Ильдуса Минниханова, который, в свою очередь, приходится двоюродным братом вице-мэру.

"Центроград" в июне 2015 года вошел в состав учредителей скандального жилого комплекса "ЖК на Ивановской" возле парка "Дубки". Доля родственников Хуснуллина в этой фирме была небольшой - около 15 процентов, однако последующая ее продажа все равно могла принести им около 300 миллионов рублей. Главным же собственником "ЖК на Ивановской" оказалась организация Nordnet Holdings Ltd - офшор на Британских Виргинских островах.

Правозащитники увязали Nordnet Holding Ltd с Гинером через документы другой компании - Bluecastle Enterprises Limited, которая контролируется и управляется одними и теми же людьми. В прошлогоднем отчете Bluecastle Enterprises указывалось, что конечным ее владельцем считается сын российского предпринимателя Евгения Гинера. По данным Transparency, реальное управление и контроль над организацией на конец 2015 года (момент реализации проекта "ЖК на Ивановской") находились в руках Гинера-старшего.

Уже после завершения проекта "ЖК на Ивановской" Хуснуллин выступил перед журналистами о новом "стадионе мирового уровня", который на кредит от ВЭБ построил Гинер. Рядом со стадионом расположились три офисных здания, в том числе 38-этажная башня и гостиница на 48 номеров. Хуснуллин осуществлял надзор за строительством стадиона и расположенных рядом офисных центров, а также осуществлял приемку проекта.

"Мы считаем, что в действиях Марата Хуснуллина имеются признаки неурегулированного конфликта интересов, выраженных в наличии личной заинтересованности по отношению к проектам реализуемых компаниями Семьи Евгения Гинера, поскольку во время строительства стадиона ЦСКА родственник Хуснуллина реализовывал совместный бизнес-проект с компанией, принадлежащей семье господина Гинера. Мы предполагаем, что принятие решений Хуснуллиным в сфере строительного надзора не могло носить объективный характер", - заявили в Transparency.
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