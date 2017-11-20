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Дорогу, со скандалом проложенную по дворам к элитной школе жены Грефа, по бумагам только собираются строить
23 ноября 2017 г. | Время публикации 10:47 | Последние изменения 13:31
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти не замечают построенной с многочисленными нарушениями дороги к инновационной школе в Хорошево-Мневниках. Дорогой уже давно пользуются, но, по документам департамента строительства, разрешение на ее прокладку только оформляется. Эта информация содержится в ответе ведомства юристу Ивану Ежикову от 22 ноября. О том, что дорога уже открыта, блогер писал еще в начале сентября.

Напомним, строительство дороги в 75-м квартале Хорошево-Мневников началось в июле, хотя конкурс был намечен только на 1 августа, а 2 августа должны были пройти публичные слушания. Однако к этим датам стройка уже развернулась вовсю, причем на придомовой территории, принадлежащей жителям двух домов на Карамышевской набережной. Ради дороги под видом сухостоя вырубались здоровые деревья. Попытки жителей помешать стройке заканчивались стычками с охранниками.

К началу сентября дорога была построена. Ведет она только к одному объекту - инновационной школе 2075, учрежденной супругой главы Сбербанка Яной Греф, хотя предназначена также для обслуживания 75-го квартала и должна служить подъездом к перинатальному центру.

В департаменте строительства, судя по ответу ведомства, продолжают считать дорогу несуществующей. В письме за подписью первого замглавы департамента Петра Аксенова называется победитель конкурса на строительство дороги, а также сообщается, что "по состоянию на 20.11.2017 ведется оформление исходно-разрешительной документации для реализации объекта". При этом у широкой общественности нет доступа к проектным материалам - конкурс был закрытым. По мнению Ежикова, документы "объявили секретными, чтобы никто не узнал, что проекта нет". Жалобы на эту закупку в Федеральную антимонопольную службу уже три месяца кочуют из столичного управления в центральный аппарат и обратно, пишет юрист.
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