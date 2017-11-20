Дорогу, со скандалом проложенную по дворам к элитной школе жены Грефа, по бумагам только собираются строить

4 сентября 2017 г. В Москве вместо обещанного подъезда к больнице построили дорогу к элитной школе жены главы "Сбербанка"

Съехать в сторону больницы с этой дороги оказалось невозможно: с одной ее стороны тянется двухметровая бетонная стена, с другой - четырехметровый звукозащитный экран.