Красную площадь перекрыли в связи с антитеррористическими учениями Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



ТАСС в начале неделе сообщал, что Федеральная служба охраны (ФСО) проведет вечером 23 ноября антитеррористические учения. "В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с профилактикой угроз террористического характера, пресечением противоправных действий и обеспечением пожарной безопасности на охраняемом объекте", - цитировало агентство заявление пресс-службы ФСО.



В ведомстве уточнили, что подобные учения проходят ежегодно. Так, в ноябре 2016 года отрабатывались пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий, пресечение экстремистской деятельности, борьба с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, обнаружение и ликвидация средств диверсионно- террористической деятельности. В четверг вечером в центре столицы была перекрыта Красная площадь и Александровский сад, сотрудники правоохранительных органов не пропускают туда пешеходов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на собственного корреспондента. Как ожидается, доступ для посетителей возобновится в 20:00.ТАСС в начале неделе сообщал, что Федеральная служба охраны (ФСО) проведет вечером 23 ноября антитеррористические учения. "В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с профилактикой угроз террористического характера, пресечением противоправных действий и обеспечением пожарной безопасности на охраняемом объекте", - цитировало агентство заявление пресс-службы ФСО.В ведомстве уточнили, что подобные учения проходят ежегодно. Так, в ноябре 2016 года отрабатывались пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий, пресечение экстремистской деятельности, борьба с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, обнаружение и ликвидация средств диверсионно- террористической деятельности.



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