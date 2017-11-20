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Красную площадь перекрыли в связи с антитеррористическими учениями
23 ноября 2017 г. | Время публикации 19:01 | Последние изменения 19:23
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В четверг вечером в центре столицы была перекрыта Красная площадь и Александровский сад, сотрудники правоохранительных органов не пропускают туда пешеходов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на собственного корреспондента. Как ожидается, доступ для посетителей возобновится в 20:00.

ТАСС в начале неделе сообщал, что Федеральная служба охраны (ФСО) проведет вечером 23 ноября антитеррористические учения. "В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с профилактикой угроз террористического характера, пресечением противоправных действий и обеспечением пожарной безопасности на охраняемом объекте", - цитировало агентство заявление пресс-службы ФСО.

В ведомстве уточнили, что подобные учения проходят ежегодно. Так, в ноябре 2016 года отрабатывались пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий, пресечение экстремистской деятельности, борьба с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, обнаружение и ликвидация средств диверсионно- террористической деятельности.
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Пятница, 24 ноября 2017 г. // Последняя новость 23 ноября 2017 г. 20:00
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