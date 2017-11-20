"Не для меня": Собянин заявил, что не хочет в премьеры, в Москве ему "комфортно"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не намерен претендовать на должность российского премьера, так как эта работа "не для него". Сами слухи о его возможном назначении на пост главы правительства, по мнению Собянина, "специально кто-то кочегарит или для интриги, или чтобы развлечься".
"Я всем говорю: коллеги, мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьезная работа, на которой можно реализовать интересные проекты", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва"
. Мэр заявил, что не мыслит "карьеристскими" категориями относительно повышения или понижения. На нынешнем посту его устраивает уровень ответственности и возможность увидеть результат выполненных программ.
Собянин в разговоре вспомнил о своей прежней работе в администрации президента и аппарате правительства, назвав ее "очень тяжелой" и "неблагодарной". "Поэтому, если можно, это не для меня", - сказал мэр. В начале ноября The New Times назвал Собянина самым обсуждаемым кандидатом
на пост премьер-министра России. По данным издания, разговоры о его возможном назначении настолько активны, что сам мэр "для снижения градуса счел нужным демонстративно показать, что не имеет к ним отношения".
Ранее Собянина называло в списке кандидатов
на должность премьера агентство Bloomberg. Сам чиновник в октябрьском интервью "Ведомостям" сообщил, что "с большой долей вероятности"
выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Он заявил, что считает "своей обязанностью закончить" идущие в городе реформы. При этом в числе первых назвал не реновацию
или благоустройство, а здравоохранение. Он также упомянул об "огромных заделах" в строительстве метро и транспортных коммуникаций.
Напомним, недавно Собянин получил одобрение президента России Владимира Путина еще на один масштабный проект - строительство так называемого "наземного метро"
, или Московских центральных диаметров. По сути, это сеть городских электричек, соединяющих основные железнодорожные направления. Для этого планируется продлить существующие пути, которые сейчас упираются в вокзалы, и построить новые платформы. Диаметры будут интегрированы со станциями метро и Московского центрального кольца.
Первая очередь "наземного метро", по оценке Собянина, обойдется в 40 миллиардов рублей. Расходы Москва и РЖД поделят пополам. Первые две линии (Лобня - Одинцово и Нахабино - Подольск) планируется реализовать уже к концу 2018-го - середине 2019 года. При этом прямой железнодорожный маршрут между Лобней и Одинцово давно существует и, вопреки убеждению чиновников, занимает меньше полутора часов. Меж тем строительство "наземного метро" потребует корректировки улично-дорожной сети
и маршрутов наземного транспорта, строительства новых путепроводов и вокзалов.