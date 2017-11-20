"Не для меня": Собянин заявил, что не хочет в премьеры, в Москве ему "комфортно"

24 октября 2017 г. Собянин "с большой долей вероятности" будет снова баллотироваться в мэры Москвы

Столичный мэр заявил, что "считает своей обязанностью" закончить реформы в городе и не намерен менять нынешнюю должность на другую. Эксперты полагают, что выборы могут стать для Собянина "тестом" на доверие москвичей.