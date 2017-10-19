В столице идет пятая волна демонтажа "самостроя", новых массовых сносов пока не планируется

22 августа 2017 г. Столичные власти анонсировали снос еще 78 объектов "самостроя"

Одним из самых крупных объектов "пятой волны" сноса стал торговый центр площадью 6,7 тысячи квадратных метров на Симферопольском бульваре. Власти также "зачистят" территории возле семи станций метро.