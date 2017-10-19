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В столице идет пятая волна демонтажа "самостроя", новых массовых сносов пока не планируется
23 октября 2017 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 17:57
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Пятая волна сноса "самостроя" идет в Москве. Столичные власти демонтировали 57 из 78 объектов, включенных в августовский список. Владельцы еще семи построек отказались от добровольного сноса, сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров. Три из них, около станции метро "Красногвардейская", снесут в ночь на 24 октября, "чтобы днем не доставлять неудобства жителям".

71 строение из списка пятой волны владельцы согласились снести добровольно. 22 объекта разобрали сами собственники, 49 демонтируют с помощью окружных префектур по обращениям владельцев, передает "Интерфакс". Дольше всего - до 11 ноября - продлится снос объекта площадью более 4,5 тысячи квадратных метров в Каширском проезде.

По словам Шогурова, власти ведут с владельцами построек около 200-300 судебных разбирательств. "Самостроя в городе очень много - мы разбираем наследие 1990-х и 2000-х, когда можно было быстро что-то поставить и оформить документы как на объект капитального строительства. Объекты, которые не укладываются под административный снос в рамках "ночи длинных ковшей", - вот это для нас судебная работа", - объяснил начальник инспекции.

Он уточнил, что объекты, по которым ведутся разбирательства "не входят в группу особо опасных, снос которых мы привыкли связывать с волнами, которые стоят на сетях, городских коммуникациях, общественных территориях". На каком основании их сносят в таком случае, Шогуров не объяснил. По его мнению, расположение магазинов и кафе в результате сноса самостроя существенно не меняется - они просто "переезжают на первые этажи законных объектов, размещаются в непосредственной близости".

"Проезжая метро "Парк культуры", я увидел, что небольшой ресторанчик... переехал на первый этаж. И таких примеров по городу достаточно много", - цитирует Шогурова RNS. Ранее предприниматели жаловались, что новые места, куда им предлагают перебраться после сноса "самостроя", далеко не такие выгодные, как прежние. Многие и вовсе теряют бизнес.

Нового масштабного сноса "самостроя" в ближайшее время не планируется. "Наша работа сейчас связана с изучением. Чтобы включить объект в список, нужно поднимать определенное количество документов", - сказал он. Отслеживать незаконное увеличение площади построек власти планируют с помощью квадрокоптеров. Более чем в 200 построек уже обнаружены дополнительные этажи и пристройки.

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