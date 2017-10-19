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Власти подобрали пять дополнительных площадок для строительства по программе реновации
23 октября 2017 г. | Время публикации 09:06
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В пяти столичных районах нашли дополнительные площадки для строительства домов по программе реновации. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, для строительства жилья по программе реновации подобраны дополнительные площадки в Левобережном и Донском районах, а также в районах Лианозово, Царицыно и Нагатинский Затон.

Площадки расположены по следующим адресам: Левобережный, микрорайон 2Д, корпуса 21-27, ул. Илимская, владения 1-3, между улицей Малая Тульская, дом 55, корпус 4 и улицей Большая Тульская, дом 54, корпус 3, ул. Ереванская, владение 17, строения 1 и 2 и улица Коломенская, напротив владения 3. При этом в районах Левобережный и Лианозово ранее не было территорий для строительства по программе реновации.

Ранее в мэрии отмечали, что кварталов реновации, имеющих стартовые площадки для нового строительства, не так много. В основном, это участки, занятые парковками и ветхими зданиями либо пустыри без адресов. Сообщалось, что мэрия попросит крупнейших застройщиков поделиться землей. Массовое строительство домов по стандартам реновации планируется начать летом 2018 года. А уже в следующем году в рамках программы будет введен в строй 51 дом.
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