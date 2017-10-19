Власти подобрали пять дополнительных площадок для строительства по программе реновации

В пяти столичных районах нашли дополнительные площадки для строительства домов по программе реновации. Как сообщается на официальном портале
мэра и правительства Москвы, для строительства жилья по программе реновации подобраны дополнительные площадки в Левобережном и Донском районах, а также в районах Лианозово, Царицыно и Нагатинский Затон.
Площадки расположены по следующим адресам: Левобережный, микрорайон 2Д, корпуса 21-27, ул. Илимская, владения 1-3, между улицей Малая Тульская, дом 55, корпус 4 и улицей Большая Тульская, дом 54, корпус 3, ул. Ереванская, владение 17, строения 1 и 2 и улица Коломенская, напротив владения 3. При этом в районах Левобережный и Лианозово ранее не было территорий для строительства по программе реновации.
Ранее в мэрии отмечали, что кварталов реновации, имеющих стартовые площадки для нового строительства, не так много. В основном, это участки, занятые парковками и ветхими зданиями либо пустыри без адресов. Сообщалось, что мэрия попросит крупнейших застройщиков
поделиться землей. Массовое строительство домов по стандартам реновации планируется начать летом 2018 года
. А уже в следующем году в рамках программы будет введен в строй 51 дом
.