Власти подобрали пять дополнительных площадок для строительства по программе реновации

18 октября 2017 г. Более 50 домов введут в строй в следующем году в рамках программы реновации

До 2020 года на 210 площадках будет построено 3,4 миллиона квадратных метров жилья, к 2021 году эта цифра увеличится до шести миллионов "квадратов". В следующем году в рамках программы будет введен в строй 51 дом.