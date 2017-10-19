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Коммунальщики в Северном Измайлово "отличились" ремонтом футбольного поля, починив только одну его половину
23 октября 2017 г. | Время публикации 18:14 | Последние изменения 20:46
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В столичном районе Северное Измайлово глава местной управы Дмитрий Дятленко на минувшей неделе отчитался о выполненном ремонте футбольной площадки, где был сломан забор и порвалась сетка на воротах. Местный муниципальный депутат Дмитрий Барановский решил лично проверить качество проведенных работ. Оказалось, что коммунальщики починили лишь одну половину поля, фотография которой и была размещена в отчете чиновника.

"Я сегодня зашел на площадку, чтобы проверить, как сделан забор, и просто офигел, когда увидел, что сетку повесили только на одни ворота. А вторые ворота как были с порванной сеткой, так и остались. То есть, если я в жалобе написал "Отсутствует сетка на воротах" и приложил фотографию только одних ворот, это означает, что я просил заменить сетку только на одних воротах? Офигенно работаем. На "отвали" это называется", - возмутился Барановский в своем блоге в "Живом журнале".

Муниципальный депутат также раскритиковал и то, каким образом сотрудники управы починили забор: на месте дыры появилась рама с решеткой, которую попросту приварили к столбам. "По-моему, в районе кто-то устал работать", - заключил Барановский.
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