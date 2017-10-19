Столичные чиновники проехались по обновленной сети "Магистраль" и рассказали о планах

Транспортные эксперты и руководители столичного департамента транспорта проехались на автобусе по центру Москвы, проверив работу обновленной сети наземного транспорта "Магистраль". "Российская газета"
пишет о том, чего еще не хватает в центре города пассажирам.
Как выяснилось, одним из недостатков обновленного маршрута можно считать проблемы на светофорах на Лубянке: так, перекресток между Лубянкой и Сретенкой все время занят выезжающими на него машинами, водители не обращают внимание даже на разметку "вафельница", на которой находиться запрещено. В итоге "пробка" из десяти автобусов растянулась по всей Лубянской площади к Политехническому музею. В связи с этим заммэра Максим Ликсутов предложил установить дополнительные плакаты с просьбой не выезжать на перекресток. А в дальнейшем эту проблему планируется решить, введя двойную выделенную полосу у Политехнического музея.
Кроме того, прорабатываются варианты организации движения общественного транспорта на Рождественском бульваре, где существует неудобный для автобусов большой уклон. Также в планах департамента транспорта - создание трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова, которая свяжет трамвайное движение на Чистых прудах с трамваями возле площади Трех вокзалов.
В свою очередь, председатель союза пассажиров Кирилл Янков предложил навести порядок в нумерации, поскольку москвичам сложно разбираться в смешении букв и цифр в номерах автобусов. А руководитель экспертного центра "Пробок нет" Александр Шумский заявил, что водители еще не привыкли ко всем изменениям, которые произошли в организации движения, однако эта проблема должна так или иначе решиться в течение нескольких месяцев.
Рядовые же москвичи настроены далеко не так оптимистично: некоторое время назад департамент транспорта опубликовал в интернете пиар-ролик о маршрутной сети "Магистраль", снятый из кабины автобуса. Внимательные интернет-пользователи, впрочем, обратили внимание, что водитель в ходе видеозаписи неоднократно и грубо нарушает правила дорожного движения, рискуя создать на дороге аварийную ситуацию. Так, в конце улицы Сретенка автобус едет прямо, игнорируя знак, обозначающий движение "только направо" и выезжает на встречную полосу, а на улице Большая Лубянка камера из кабины запечатлела автомобиль, припаркованный на тротуаре и частично на выделенной полосе. Это дало блогерам повод обвинить авторов ролика в пропаганде нарушений ПДД
.
В связи с вводом новых маршрутов хватает и других проблем: так, один из пользователей "Живого журнала" обратил внимание на то, что после введения новой очереди "Магистрали" было отменено два троллейбуса, а на ряде маршрутов, переведенных на обслуживание автобусами, заметно выросли интервалы движения, составляющие 23-24 минуты вместо обещанных 10. Другие маршруты перевели в режим полуэкспресса, в результате чего они не останавливаются
на промежуточных остановках.