Здание МГУ имени Ломоносова эвакуировали из-за угрозы взрыва

В понедельник днем в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании МГУ имени Ломоносова в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На место оперативно выдвинулись кинологи.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу: Ленинские горы, дом 1. Из здания проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства."Интерфакс"
, ссылаясь на собственный источник, также подтверждает эту информацию.
Агентство напоминает, что это уже второй сигнал об угрозе взрыва в МГУ за последние три дня: в пятницу вечером после поступления анонимного звонка из главного здания МГУ были эвакуированы около тысячи человек.
Отметим, что волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1300 объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.