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Ноябрьская погода с небольшим снегом ждет Москву на этой неделе
23 октября 2017 г. | Время публикации 15:15 | Последние изменения 18:53
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
На этой неделе в Москве установится погода, больше свойственная ноябрю, сообщили в Гидрометцентре РФ. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы, ожидается снег. Во вторник, 24 октября, обойдется без осадков. Ночью в Москве минус 2 - минус 4 градуса, по области минус 1 - минус 6. Днем в регионе ноль - плюс 2 и от минус 3 до плюс 2 градусов.

В среду и четверг местами пройдет небольшой снег. Температура в ночь на 26 октября понизится по области до минус 7 градусов. Днем в столице около нуля, по области от минус 3 до плюс 2. С пятницы из-за близости западного циклона начнет понижаться атмосферное давление. Временами пройдет умеренный снег, ночью минус 1 - минус 6, днем от минус 3 до плюс 2 градусов. В субботу погода существенно не изменится, временами пройдет небольшой снег.
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Понедельник, 23 октября 2017 г. // Последняя новость 20:27
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