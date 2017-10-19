Благоустройство Павелецкой площади откладывается на неопределенный срок

11 мая 2016 г. Власти Москвы изъяли долгострой у Павелецкого вокзала для ТПУ

На участке построят подземный торговый комплекс с паркингом и вестибюлем станции метро. На наземной части разобьют скверы, а здание вокзала реконструируют. Также будет построен деловой центр и гостиница с автостоянкой.