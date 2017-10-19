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Благоустройство Павелецкой площади откладывается на неопределенный срок
23 октября 2017 г. | Время публикации 12:05
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Площадь Павелецкого вокзала приведут в порядок после разрешения судебного спора с инвестором, который хотел построить там крупный торговый центр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью "Российской газете".

"Торгово-развлекательный центр, который изначально планировалось там построить, убил бы Москву. При этом расторгнуть контракт с инвесторами мы не могли: городу пришлось бы платить многомиллиардную компенсацию за расторжение контракта, так как он был заключен без нарушений. Но и согласиться с такой стройкой нельзя было", - рассказал Хуснуллин, напомнив, что власти города сократили объемы строительства будущего центра.

"Инвестор не согласился с таким решением. Все эти годы идут судебные тяжбы. В данный момент с Москвой судятся в Лондоне. Слышал, что может появиться новый собственник, и, возможно, с ним мы придем, наконец, к согласию", — добавил заммэра. По его словам, решить проблему без юридического решения сейчас нельзя: до этого в аналогичной ситуации власти оказались и в случае с площадью Белорусского вокзала.

Напомним, на изымаемом участке построят подземный торговый комплекс с паркингом и вестибюлем станции "Павелецкая". На наземной части нынешнего недостроя разобьют скверы, а здание Павелецкого вокзала реконструируют. В Стремянном переулке построят административно-деловой центр, а на Кожевнической улице - гостиницу с автостоянкой. Ранее на площади вокзала планировались построить шестиуровневый комплекс с транспортно-пересадочным узлом, кинотеатром и музеем. Также сообщалось, что к ЧМ-2018 на территории вокзала появится новый терминал для поездов "Аэроэкспресс" с хостелом для студентов на 150 мест.
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