СМИ сообщили об увольнении главного судмедэксперта Подмосковья после скандала в Балашихе

Министерство здравоохранения Московской области отправило в отставку главного судебно-медицинского эксперта по региону Владимира Клевно после скандала с ошибочным обнаружением алкоголя в крови шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автомобиля во дворе дома в Балашихе. Об этом сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с ситуацией. В самом ведомстве эту информацию опровергли.
"Вчера вечером из Министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении профессора Клевно", - рассказал собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту нет.
Впрочем, глава Минздрава Дмитрий Марков вскоре заявил, что не отстранял Клевно от должности. "На настоящий момент есть экспертиза, все пойдет через суд. Как только будет решение, подтверждение, мы примем решение или об отстранении, или какое-то другое. Но сейчас у меня пока нет документов для принятия решения об отстранении. Клевно занимает свою должность", - подчеркнул глава ведомства.
Как отмечает "Интерфакс", 62-летний доктор медицинских наук Клевно до 2009 года возглавлял Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Он также является заведующим кафедрой факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского.
Напомним, 23 апреля в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя местная жительница Ольга Алисова
на автомобиле Hyundai Solaris сбила во дворе жилого дома шестилетнего мальчика, который скончался на месте от полученных травм.
Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено лишь в конце мая. При этом, согласно сообщениям в СМИ и соцсетях, в ходе доследственной проверки предпринимались попытки оказать влияние на свидетелей ДТП, с места аварии пропали записи с уличных камер видеонаблюдения, уничтожались улики.
Особый резонанс история получила после того, как в июне в Сети были обнародованы данные экспертизы, выявившей в крови ребенка огромную долю алкоголя - 2,7 промилле. К соответствующему выводу пришел врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов.
Назначенная следствием комплексная судебная экспертиза, проведенная 18 опытными специалистами из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ, пришла к выводу, что Клейменов взял образцы крови погибшего мальчика ненадлежащим образом: ребенок был трезв, а обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно.
На минувшей неделе стало известно, что в отношении Клейменова следователями было возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"С учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты", - заявили тогда в СК.