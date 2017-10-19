Три станции Таганско-Краснопресненской линии закроют в конце октября Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов, которые будут двигаться по выделенным полосам. В связи с этим ожидается осложнение дорожно-транспортной ситуации в районах закрытых станций. Водителям в пресс-службе рекомендуют заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда и пользоваться общественным транспортом.



На некоторых улицах также изменится организация дорожного движения. Так, будет отменена парковка на улице Вострухина в районе дома 7, на улице Авиаконструктора Миля - от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова. Кроме того, будут ограничены выезды на Волгоградский проспект с Жигулевской улицы, Есенинского бульвара, улицы Академика Скрябина, Ташкентской улицы, Самаркандского бульвара, а также выезд с улицы Кирова на улицу Генерала Кузнецова. Также закрывается участок улицы Хлобыстова от Рязанского проспекта до улицы Вострухина.



Напомним, пассажирское движение на всем протяжении Кожуховской линии планируется запустить Станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября в связи с сооружением перегонного тоннеля для Кожуховской линии, открытие которой запланировано на 2018 год. Как сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена, линия возобновит работу в обычном режиме в субботу, 4 ноября. Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году, предположительно в мае.Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов, которые будут двигаться по выделенным полосам. В связи с этим ожидается осложнение дорожно-транспортной ситуации в районах закрытых станций. Водителям в пресс-службе рекомендуют заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда и пользоваться общественным транспортом.На некоторых улицах также изменится организация дорожного движения. Так, будет отменена парковка на улице Вострухина в районе дома 7, на улице Авиаконструктора Миля - от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова. Кроме того, будут ограничены выезды на Волгоградский проспект с Жигулевской улицы, Есенинского бульвара, улицы Академика Скрябина, Ташкентской улицы, Самаркандского бульвара, а также выезд с улицы Кирова на улицу Генерала Кузнецова. Также закрывается участок улицы Хлобыстова от Рязанского проспекта до улицы Вострухина.Напомним, пассажирское движение на всем протяжении Кожуховской линии планируется запустить до конца следующего года , при этом участок от станции "Некрасовка" до станции "Косино" может быть запущен уже в мае. С открытием этой линии значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской области.



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"Перед нами стоит задача запустить пассажирское движение на всем протяжении Кожуховской линии до конца следующего года, при этом участок от станции "Некрасовка" до станции "Косино" может быть запущен раньше, уже в мае", – заявил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

