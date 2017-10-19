Медикам пришлось задействовать вертолет для эвакуации пострадавшего в ДТП в Новой Москве Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам собеседника агентства, для эвакуации одного из пострадавших на место прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он доставил участника аварии в одну из близлежащих больниц.



уточняет, что инцидент произошел неподалеку от деревни Киселево в Новой Москве. На место оперативно выдвинулись правоохранители и бригады скорой помощи. Обстоятельства и причины ДТП к настоящему моменту устанавливаются. В понедельник во второй половине дня два легковых автомобиля столкнулись на территории Новой Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.По словам собеседника агентства, для эвакуации одного из пострадавших на место прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он доставил участника аварии в одну из близлежащих больниц. Агентство "Москва" уточняет, что инцидент произошел неподалеку от деревни Киселево в Новой Москве. На место оперативно выдвинулись правоохранители и бригады скорой помощи. Обстоятельства и причины ДТП к настоящему моменту устанавливаются.



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