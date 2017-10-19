Медикам пришлось задействовать вертолет для эвакуации пострадавшего в ДТП в Новой Москве

В понедельник во второй половине дня два легковых автомобиля столкнулись на территории Новой Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
По словам собеседника агентства, для эвакуации одного из пострадавших на место прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он доставил участника аварии в одну из близлежащих больниц.Агентство "Москва"
уточняет, что инцидент произошел неподалеку от деревни Киселево в Новой Москве. На место оперативно выдвинулись правоохранители и бригады скорой помощи. Обстоятельства и причины ДТП к настоящему моменту устанавливаются.