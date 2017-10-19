NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
октября
pda
Поиск
Архив

Медикам пришлось задействовать вертолет для эвакуации пострадавшего в ДТП в Новой Москве
23 октября 2017 г. | Время публикации 19:04
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В понедельник во второй половине дня два легковых автомобиля столкнулись на территории Новой Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По словам собеседника агентства, для эвакуации одного из пострадавших на место прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он доставил участника аварии в одну из близлежащих больниц.

Агентство "Москва" уточняет, что инцидент произошел неподалеку от деревни Киселево в Новой Москве. На место оперативно выдвинулись правоохранители и бригады скорой помощи. Обстоятельства и причины ДТП к настоящему моменту устанавливаются.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.10.2017   22:00
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 23 октября 2017 г. // Последняя новость 20:27
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>