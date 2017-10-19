Новый путепровод открылся на улице Южнопортовая Рубрики: Городская инфраструктура

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, расчетная пропускная способность переезда составляет 5 тысяч машин в час. Путепровод построен в рамках соглашения о сотрудничестве между РЖД и правительством Москвы. С мая 2016 по октябрь 2017 года была построена эстакада, которая соединила улицу Южнопортовая и 2-й Южнопортовый проезд. Также в рамках строительства нового путепровода проложили 965 метров дорог.



Новая эстакада позволит увеличить пропускную способность улицы Южнопортовая на участке от промзоны "Южный порт" в сторону центра через проспект Андропова. В дальнейшем улицу Южнопортовая с только что открывшимся путепроводом интегрируют в новую радиальную трассу от ТТК до МКАД, которая пройдет через районы Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.



Кроме того, Сергей Собянин поручил префекту округа привести в порядок улицу Шоссейную, на состояние тротуаров и дорог которой поступила жалоба на портал "Наш город". "Я сейчас побывал на соседней улице. Очень много жалоб от жителей. Я туда заехал, хотя ситуация улучшилась, и жители сейчас не особо жалуются, но разберитесь. Обратите внимание на тротуары", - сказал мэр.



Мэр Москвы Сергей Собянин открыл автодорожный путепровод на улице Южнопортовая, который позволит сократить время в пути для автомобилистов. "На сегодняшний момент у нас практически получается прямая дорога от метро "Кожуховская". Жители ждали этого путепровода и промышленные территории - здесь у нас большой промышленный кластер", - доложил мэру префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин, которого цитирует агентство "Москва" Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, расчетная пропускная способность переезда составляет 5 тысяч машин в час. Путепровод построен в рамках соглашения о сотрудничестве между РЖД и правительством Москвы. С мая 2016 по октябрь 2017 года была построена эстакада, которая соединила улицу Южнопортовая и 2-й Южнопортовый проезд. Также в рамках строительства нового путепровода проложили 965 метров дорог.Новая эстакада позволит увеличить пропускную способность улицы Южнопортовая на участке от промзоны "Южный порт" в сторону центра через проспект Андропова. В дальнейшем улицу Южнопортовая с только что открывшимся путепроводом интегрируют в новую радиальную трассу от ТТК до МКАД, которая пройдет через районы Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.Кроме того, Сергей Собянин поручил префекту округа привести в порядок улицу Шоссейную, на состояние тротуаров и дорог которой поступила жалоба на портал "Наш город". "Я сейчас побывал на соседней улице. Очень много жалоб от жителей. Я туда заехал, хотя ситуация улучшилась, и жители сейчас не особо жалуются, но разберитесь. Обратите внимание на тротуары", - сказал мэр.



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