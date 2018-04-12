В Волоколамске в пику районной администрации разрешили 8 акций против полигона "Ядрово"

Администрация подмосковного Волоколамска согласовала акции за закрытие мусорного полигона "Ядрово" ежедневно с 26-го по 30 апреля, а также со 2-го по 4 мая. Об этом "Интерфаксу"
сообщил мэр города Петр Лазарев, поддерживающий протест местных жителей против свалки.
По его словам, планируются пикеты и два митинга на площади у здания администрации. Лазарев отметил, что власти Волоколамского района выступили против акций: "Пришла бумага за подписью исполняющего обязанности главы, чтобы не разрешали проводить мероприятия на площади города Волоколамск".
Он сказал, что городская администрация будет разрешать митинги против свалки, иначе жители "будут искать другой способ. Лучше разрешить, пусть они выражают отношение к помойке в рамках закона". Ранее Лазарев рассказывал об угрозах со стороны "высокопоставленных областных чиновников" и "криминальных личностей" из-за того, что он разрешает митинги против "Ядрово". По словам мэра, ему обещали проблемы, если он не прекратит поддерживать протесты.
4 апреля в администрации Волоколамска прошли обыски, изымались документы, касавшиеся оборудования водозаборных узлов. 13 апреля обыски прошли дома у Лазарева
. Сам он рассказывал, что они были связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, при этом правоохранители ничего не изъяли.
12 апреля обыски прошли в редакции газеты "Волоколамская неделя"
. Правоохранителей интересовала причастность издания к местному активисту, организатору митингов против свалки Артему Любимову, незаконно получившему 15 суток ареста
за "неповиновение полиции".
Обыски также проходили у бизнесмена из списка Forbes Рустема Терегулова, владеющего гоночной трассой Moscow Raceway - Любимов указывал ее как место своей работы. Силовики приходили и в магазин другого арестованного волоколамского активиста Андрея Жданова
. Он был задержан 1 апреля на автопробеге против "Ядрово" и признан виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).