В Волоколамске в пику районной администрации разрешили 8 акций против полигона "Ядрово"

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15 апреля 2018 г. Полиция задержала около 10 активистов, перекрывших дорогу к полигону "Ядрово"

Ранее в воскресенье несколько сотен активистов перекрыли подъезд к скандальной свалке. На место выдвинулась полиция, которая начала силой разгонять протестующих. Инцидент попал на ВИДЕО.

14 апреля 2018 г. Жители Волоколамска вместе с Собчак вышли на митинг за полное закрытие полигона "Ядрово"

13 апреля 2018 г. Полиция пришла с обысками к мэру и в администрацию протестного Волоколамска