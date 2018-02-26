

"Яндекс" оценил районы Москвы по качеству воздуха Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



Новый сервис "Яндекса" проецирует актуальные данные на карту, раскрашивая ее в разные цвета в зависимости от ситуации в той или иной части города, пояснили в компании. Сравнить воздух в разных точках города можно при помощи специального экологического индикатора. Согласно сервису, самый чистый воздух - в поселениях Роговское, Киевский и Новофедоровское Новой Москвы.



"Яндекс.Недвижимость" также показывает уровень развития инфраструктуры и транспортную ситуацию в районах. Так, лучше всего с транспортом обстоит в центре Москвы - Тверском, Мещанском районах и на Арбате. Худшая ситуация - в поселениях Новофедоровское, Краснопахорское и Филимонковское Новой Москвы.



Ранее EcoStandard group составила авторский рейтинг экологической обстановки московских районов на основании 12 критериев, среди которых плотность населения, близость промзон, загруженных шоссе или аэропортов, водоемы и сохраненные лесные массивы. Максимальный балл по этим показателям набрали лишь 17 из 125 районов в пределах МКАД.



Изначально самыми чистыми в Москве считались Западный и Юго-Западный округа, однако в последние годы ситуация изменилась. Больше всего экологически чистых районов осталось в Новой Москве, Теплом Стане, Ясенево и Крылатском, а в пределах "старой Москвы" рекордсменом стал Северо-Западный округ - там высший балл набрали Митино, Хорошево-Мневники, Строгино и Северное Тушино.



Аутсайдером традиционно стал Юго-Восточный округ: районы Капотня, Лефортово, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский получили низший экологический балл из-за большого количества объектов, сильно загрязняющих окружающую среду. Практически идеальным районом оказались Сокольники, где есть зеленый массив, отсутствуют промзоны, и при этом он расположен совсем недалеко от центра. В столичном департаменте экологической политики заявили, что разделять районы на "чистые" или "грязные" некорректно. Московские районы Якиманка, Арбат и Замоскворечье в Центральном округе вошли в тройку самых загрязненных по версии сервиса "Яндекс. Недвижимость", запустившего функцию замера чистоты воздуха при выборе жилья в столице. Об этом пишет РБК Новый сервис "Яндекса" проецирует актуальные данные на карту, раскрашивая ее в разные цвета в зависимости от ситуации в той или иной части города, пояснили в компании. Сравнить воздух в разных точках города можно при помощи специального экологического индикатора. Согласно сервису, самый чистый воздух - в поселениях Роговское, Киевский и Новофедоровское Новой Москвы."Яндекс.Недвижимость" также показывает уровень развития инфраструктуры и транспортную ситуацию в районах. Так, лучше всего с транспортом обстоит в центре Москвы - Тверском, Мещанском районах и на Арбате. Худшая ситуация - в поселениях Новофедоровское, Краснопахорское и Филимонковское Новой Москвы.Ранее EcoStandard group составила авторский рейтинг экологической обстановки московских районов на основании 12 критериев, среди которых плотность населения, близость промзон, загруженных шоссе или аэропортов, водоемы и сохраненные лесные массивы. Максимальный балл по этим показателям набрали лишь 17 из 125 районов в пределах МКАД.Изначально самыми чистыми в Москве считались Западный и Юго-Западный округа, однако в последние годы ситуация изменилась. Больше всего экологически чистых районов осталось в Новой Москве, Теплом Стане, Ясенево и Крылатском, а в пределах "старой Москвы" рекордсменом стал Северо-Западный округ - там высший балл набрали Митино, Хорошево-Мневники, Строгино и Северное Тушино.Аутсайдером традиционно стал Юго-Восточный округ: районы Капотня, Лефортово, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники и Рязанский получили низший экологический балл из-за большого количества объектов, сильно загрязняющих окружающую среду. Практически идеальным районом оказались Сокольники, где есть зеленый массив, отсутствуют промзоны, и при этом он расположен совсем недалеко от центра. В столичном департаменте экологической политики заявили, что разделять районы на "чистые" или "грязные" некорректно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 февраля 2018 г. Новая Москва и Зеленоград обогнали "старую Москву" по экологичности

При покупке квартиры москвичи все чаще обращают внимание на экологическую обстановку. Большинство чистых районов сосредоточено в Новой Москве и Зеленограде, а также на северо-западе. Аутсайдером стал Юго-Восточный округ.



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