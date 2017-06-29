Андреевская набережная после реконструкции превратилась в травмоопасную велодорожку

29 ноября 2017 г. Российская путешественница спасла китайца, скатившегося в Москву-реку по обледеневшей "собянинской" плитке

Полярная путешественница Галя Моррелл оказалась рядом, когда китайский турист рухнул в воду с набережной Воробьевых гор. Спасение мужчины происходило как по голливудскому сценарию, и все "благодаря" обледеневшей плитке, так полюбившейся мэрии.