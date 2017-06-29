Андреевская набережная после реконструкции превратилась в травмоопасную велодорожку

Андреевская набережная должна была стать точкой притяжения для всех велосипедистов столицы, превратившись после реконструкции в длинную благоустроенную велодорожку. Однако этого не произошло: бордюр, отделяющий велополосу от пешеходной части, оказался скользким и высоким, и на нем регулярно падают велосипедисты и роллеры. Об этом сообщает "Московский комсомолец"
.
По словам очевидцев, до реконструкции на набережной были асфальт и двойная сплошная, которая отделяла пешеходов от едущих, тогда как сейчас двойная сплошная осталась на Воробьевской набережной, а на Андреевской возник бордюр из скользкого камня. "Велодорожку приподняли над уровнем основной части набережной примерно на 4 сантиметра и снабдили ее бордюром скошенной формы из очень скользкого материала. Колесо моего велосипеда попало на этот бордюр, велосипед потерял управление, и я растянулся на асфальте. Вы можете ощутить всю опасность такой конструкции, если речь идет об опытном велосипедисте и сухой погоде? А что будет, если пойдет дождь?", - пишет в социальной сети велосипедист Алексей.
Еще один велосипедист отмечает, что с высоты велосипеда бордюр кажется частью асфальта, а в парке гуляет очень много людей, не соблюдающих правила. В итоге велосипедистам приходится перестраиваться, что при неудачном стечении обстоятельств грозит травмами. До реконструкции подобная проблема возникала только в дождь, тогда как сейчас это обычное дело. Не исключено, что все это обернется проблемами для обладателей самокатов и скейтов, а также для роллеров.
Другой проблемой велополосы могут стать ограждения вокруг небольших ямок. Теоретически они должны защищать едущих от падения, однако сами могут быть причиной падения. велолюбители просят вернуть на место гранита двойную сплошную или же просто положить нескользкое парковое покрытие. В пресс-службе парка, к которому относится набережная, дать комментарий не смогли.
Напомним, в ноябре прошлого года на обледеневшей плитке на Андреевской набережной поскользнулся китайский турист
, скатившийся по ней в Москву-реку. Как рассказала спасшая туриста российская полярная путешественница Галя Моррелл, "замечательная плитка" уложена под углом в сторону воды, и спастись самому у мужчины не было практически никаких шансов. Его удалось вытащить только благодаря усилиям путешественницы и подруги туриста, которая также стала свидетельницей инцидента. "То, что случилось с нами на Воробьевых горах сегодня утром, может случиться с каждым из вас завтра вечером", - подчеркнула Галя Моррелл на своей странице в Facebook. А сама реконструкция проходила в разгар прогулочного сезона
, хотя пять лет назад набережная была капитально отремонтирована.