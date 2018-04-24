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В Москве оштрафовали и отправили лечиться адвоката, съевшего материалы дела своей клиентки
24 апреля 2018 г. | Время публикации 13:12
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей и отправил лечиться адвоката, съевшего материалы из дела своей клиентки. Как сообщает портал Legal.Report, 40-летний Максим Бушин представлял интересы женщины, которой грозило лишение водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

7 декабря 2017 года Бушин пришел в судебный участок района Филевский парк и попросил материалы дела для ознакомления. Получив их, защитник на глазах у помощника судьи и пристава вырвал из папки и съел протокол направления на медосвидетельствование, а также чек алкотестера.

Подзащитной Бушина это, однако, не помогло: ГИБДД передала в суд копии съеденных документов, и женщину лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Бушин признан виновным по части 1 статьи 294 ("Воспрепятствование осуществлению правосудия"), сообщили ТАСС в пресс-службе Кунцевского суда.

Помимо выплаты штрафа в доход государства адвокат обязан пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию. При этом экспертиза не показала, что в момент правонарушения адвокат был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уточнила РБК пресс-секретарь суда Дарья Галкина. Бушин полностью признал вину.
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Вторник, 24 апреля 2018 г. // Последняя новость 15:10
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