В Москве оштрафовали и отправили лечиться адвоката, съевшего материалы дела своей клиентки

Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей и отправил лечиться адвоката, съевшего материалы из дела своей клиентки. Как сообщает портал Legal.Report
, 40-летний Максим Бушин представлял интересы женщины, которой грозило лишение водительских прав за отказ от медосвидетельствования.
7 декабря 2017 года Бушин пришел в судебный участок района Филевский парк и попросил материалы дела для ознакомления. Получив их, защитник на глазах у помощника судьи и пристава вырвал из папки и съел протокол направления на медосвидетельствование, а также чек алкотестера.
Подзащитной Бушина это, однако, не помогло: ГИБДД передала в суд копии съеденных документов, и женщину лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Бушин признан виновным по части 1 статьи 294 ("Воспрепятствование осуществлению правосудия"), сообщили ТАСС в пресс-службе Кунцевского суда.
Помимо выплаты штрафа в доход государства адвокат обязан пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию. При этом экспертиза не показала, что в момент правонарушения адвокат был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, уточнила РБК
пресс-секретарь суда Дарья Галкина. Бушин полностью признал вину.