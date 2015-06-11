Владельцы гаражей в "Шанхае" вблизи МГУ пожаловались на мародерский снос боксов

В Раменках возобновился полномасштабный снос гаражей на территории, известной как "Шанхай". Площадку освобождают для строительства научно-технологической долины МГУ, сообщает РБК
со ссылкой на префектуру Западного округа и администрацию университета.
Сносу подлежит несколько тысяч гаражей, принадлежащих членам кооперативов "Феникс", "Раменский тупик" и "Сирена". Первая волна сноса прошла с сентября 2015-го по февраль 2016 года. Сносит постройки ООО "АйДиЭс Партс". По словам председателя "Феникса" Бориса Герасимова, компания демонтирует гаражи без ордера, "под прикрытием договора с МГУ на уборку территории".
Ранее жители Раменок пожаловались, что на территории "Шанхая" работают нелегальная свалка и мусоросжигательные печи
. В результате полиция возбудила административное дело
, а Госинспекция обязала МГУ привести территорию в порядок.
Владельцы гаражей утверждают, что уведомления о сносе не было, и денежную компенсацию они не получили, хотя, по документам префектуры, должны были. По словам собственников, на спецтехнике нет госномеров, рабочие отказываются предъявить документы, а также фактически занимаются мародерством: разворовывают гаражи и сдают фрагменты на металлолом. Люди ночуют в гаражах, чтобы уберечь их от сноса.
В администрации МГУ говорят, что на гаражах были вывешены объявления о необходимости предоставить документы на постройки до 16 апреля. Выплата компенсаций владельцам гаражей под вопросом, так как боксы не были зарегистрированы в установленном порядке, а договора на аренду земли не было, объяснил начальник отдела строительства управы Раменок Алексей Бурукин.
При этом на публичных слушаниях по проекту Научно-технологической долины в 2015 году собственникам обещали компенсации от 150 до 200 тысяч рублей. Теперь в управе утверждают, что гаражи сносят как самострой - по тому же постановлению, что и киоски у метро.
Ранее СМИ неоднократно писали о "Шанхае" в Раменках как о заброшенной территории, где процветают мастерские по переделке угнанных автомобилей
, общежития, магазины и столовые для мигрантов. На публичных слушаниях
о строительстве научно-технической долины МГУ жителям показали видеоролик, из которого следует, что на месте "Шанхая" будут построены научные центры, филиал Политехнического музея, школа и новые общежития.
Разработка проекта научно-технологической долины МГУ площадью 100 гектаров идет уже более трех лет. В 2015 году агентство Reuters пришло к выводу, что разработкой концепции долины занимается фонд под руководством дочери президента России Екатерины Тихоновой
, но официального подтверждения или опровержения эта информация не получила.
Земля, на которой должна расположиться технологическая долина, находится в бессрочном пользовании у МГУ. В марте 2016 года стало известно, что проект научно-технологической долины стоимостью 110 миллиарда рублей будет приравнен в правовом поле к инновационному центру "Сколково", то есть получит помощь с ввозом оборудования и бессрочное освобождение от уплаты имущественных налогов и НДС на 10 лет.