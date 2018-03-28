Ученикам ряда школ Волоколамского района предложили приходить на уроки позже из-за запаха свалки

Руководство ряда школ Волоколамского района предложило ученикам приходить на занятия к 10:00 из-за неприятного запаха в муниципалитете. Об этом сообщил ТАСС начальник управления образования района Дмитрий Полежаев.
"Это верно, но это только те учреждения, где есть запах. Таких школ порядка пяти", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли некоторые школы предложили приходить на занятия позже из-за неприятного запаха. Соответствующие сообщения от родителей школьников ранее появились в социальных сетях.
Власти Московской области ранее допустили возможность переноса начала занятий
в детских садах и школах Волоколамского района с 8:30 на 10:30 в случае новых выбросов свалочного газа из-за ситуации вокруг полигона "Ядрово". Выбросы происходят преимущественно по ночам и провоцируются перепадами температур или давления. Между тем по данным на 06:00 и 08:00 24 апреля концентрация загрязняющих веществ в воздухе вблизи свалки находится в пределах нормы, превышений предельно допустимых уровней нет.
C 21 по 29 марта к врачам обратились более 500 жителей Волоколамска
, связывающих плохое самочувствие с выбросами на полигоне "Ядрово". Большинство обратившихся - дети, 418 человек. Однако, по официальным данным, токсичных веществ в крови пациентов обнаружено не было.
После первого выброса с полигона 21 марта, за которым последовали массовые жалобы школьников на плохое самочувствие, жители Волоколамска рассказывали СМИ, что детям ставили диагнозы, не связанные с отравлением, в частности, ОРВИ или аллергии. Некоторым детям, по словам родителей, вообще не давали справок и не отмечали их обращение в больницу. Позднее в Минздраве Подмосковья
заявили, что дабы констатировать отравление и угрозу здоровью, хотя бы у одного обратившегося к врачам должны быть одновременно зафиксированы такие симптомы, как слезотечение и обильное выделение мокроты при кашле, однако этого до сих пор не произошло.