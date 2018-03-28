Ученикам ряда школ Волоколамского района предложили приходить на уроки позже из-за запаха свалки

30 марта 2018 г. В минздраве Подмосковья объяснили, какие симптомы должны появиться у жителей, чтобы признать свалку "Ядрово" опасной

Для того, чтобы констатировать отравление и угрозу здоровью, хотя бы у одного обратившегося к врачам должны быть одновременно зафиксированы слезотечение и обильное выделение мокроты при кашле. С такими симптомами, по данным минздрава, никто не обращался.